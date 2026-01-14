Pune News : निलंबनाचा राग आला अन् अधिकाऱ्यालाच बदडले! पुण्यात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर भररस्त्यात मारहाण

पुणे : प्राथमिक शिक्षण विभागात कार्यरत असताना निलंबित केल्याचा राग मनात धरून एका कर्मचाऱ्याने पत्नीच्या मदतीने पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यास शिवीगाळ करत मारहाण केली. ही घटना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर शुक्रवारी (ता. ९) दुपारी घडली. .याप्रकरणी पंचायत समितीतील वरिष्ठ सहाय्यक (वय ५२, रा. गिरीम, ता. दौंड) यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संबंधित कर्मचारी आणि त्याच्या पत्नीविरुद्ध सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Tamhini Ghat Crime : ताम्हिणी घाट खून प्रकरणातील फरार आरोपीला धावत्या एक्सप्रेसमधून बेड्या; लोहमार्ग पोलिसांची मोठी कारवाई!.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सध्या हवेली पंचायत समिती कार्यालयात वरिष्ठ सहाय्यक पदावर कार्यरत आहेत. ते यापूर्वी प्राथमिक शिक्षण विभागात कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून कार्यरत होते. त्या काळात एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याची कारवाई झाली होती. त्याच निलंबनाचा राग मनात धरून शुक्रवारी दुपारी पावणेबाराच्या सुमारास संबंधित कर्मचारी आणि त्याच्या पत्नीने फिर्यादी यांना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर रस्त्यात अडवले..त्यानंतर दोघांनी शिवीगाळ करत अधिकाऱ्यास मारहाण केली. या घटनेची तक्रार प्राप्त होताच बंडगार्डन पोलिसांनी दांपत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक रेश्मा मोरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.