पुणे

Pune News : निलंबनाचा राग आला अन् अधिकाऱ्यालाच बदडले! पुण्यात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर भररस्त्यात मारहाण

Assault On Officer : हवेली पंचायत समितीच्या वरिष्ठ सहाय्यकास जुन्या निलंबनाचा राग धरून एका कर्मचाऱ्याने पत्नीच्या मदतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर मारहाण केली. बंडगार्डन पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
Panchayat Samiti Officer Assaulted Over Past Suspension Grudge

Panchayat Samiti Officer Assaulted Over Past Suspension Grudge

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : प्राथमिक शिक्षण विभागात कार्यरत असताना निलंबित केल्याचा राग मनात धरून एका कर्मचाऱ्याने पत्नीच्या मदतीने पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यास शिवीगाळ करत मारहाण केली. ही घटना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर शुक्रवारी (ता. ९) दुपारी घडली.

Loading content, please wait...
pune
crime
police case
panchayat samiti

Related Stories

No stories found.