Pardhi Community Issues : पुणे जिल्ह्यातील दोन लाख फासेपारधी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित? उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडे स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालयाची मागणी; नेमका प्रश्न काय?

सुनील जगताप उरुळी कांचन:- संशोधन आयुक्त व घोडेगाव आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करावी व पारधी समाजाचे स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय पुणे येथे देण्याची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मागणी.या गंभीर प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी समाजसेवक नामदेव भोसले आणि जितेंद्र काळे यांनी काल महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची बारामती येथे भेट घेऊन निवेदन सादर केले..स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानंतरही पुणे जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख फासेपारधी समाजबांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहून हलाखीचे जीवन जगत आहेत.शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना कागदावर असताना प्रत्यक्षात मात्र या समाजाच्या वाट्याला उपासमार,बेरोजगारी,निवाऱ्याचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष येत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे..संशोधन आयुक्त कार्यालय आणि घोडेगाव आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या कथित मनमानी कारभारामुळे फासेपारधी समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याने आजही पुणे जिल्ह्यातील पारधी समाज शासकीय कागदपत्रांपासून वंचित असल्याचा आरोप आदिवासी समाजसेवक नामदेव भोसले यांनी केला आहे.गेल्या सत्तर वर्षांपासून शासकीय सवलती आणि विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित राहिलेल्या या समाजाचा गावनिहाय सर्वे कधी होणार,असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे..पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील फासेपारधी कुटुंबांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून त्यांना जात प्रमाणपत्र,रेशनकार्ड,घरकुल, शिक्षण,रोजगार तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा.तसेच घोडेगाव आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी,अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. सदर या वेळी बारामतीचे प्रांत उत्तमराव दिघे,अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार,प्रकल्प अधिकारी संदिप पाटिल, बारामती उपस्थित होते..'विकासाच्या घोषणा नकोत,तर उपेक्षित समाजाला न्याय आणि जगण्याचा अधिकार द्या.फासेपारधी समाजाची उपासमार थांबवून त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी द्या,'अशी अपेक्षा नामदेव भोसले यांनी व्यक्त केली. आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या प्रश्नात स्वतः लक्ष घालून वंचित समाजाला न्याय देणार का, याकडे पुणे जिल्ह्यातील फासेपारधी बांधवांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.