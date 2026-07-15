Pune: पाषाण तलावाला जलपर्णीचा विळखा ; आयुक्तांच्या कारवाईनंतरही परिस्थिती जैसे थे; नागरिक, पर्यावरणप्रेमी संतप्त

पाषाण: गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील ऐतिहासिक पाषाण तलाव काठोकाठ भरून ओव्हरफ्लो झाला आहे. तलावातून सध्या मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. मात्र, कोट्यवधींचा निधी खर्च करूनही तलावातील जलपर्णी अद्यापही कायम असल्याचे चित्र समोर आले आहे. .ब्रिटीशकालीन वारसा असलेल्या पाषाण तलावाला दरवर्षी जलपर्णीचा मोठा विळखा पडतो. महापालिकेकडून गेल्या चार वर्षांत शहरातील नद्या आणि तलावांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी तब्बल आठ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे, तर गेल्या १० वर्षांत हा खर्च २० कोटींच्या घरात गेला आहे. केवळ पाषाण आणि कात्रज तलावातील जलपर्णी हटविण्यासाठीच पालिका दरवर्षी दीड ते अडीच कोटी रुपयांच्या विशेष निविदा काढते..Samruddhi Mahamarg: समृद्धीवर कारमध्ये पत्नीला संपवलं, मृतदेहासह अनेक तास फिरला; ३ चिमुकल्यांसह पोहोचला पोलीस ठाण्यात.मात्र, एवढा प्रचंड खर्च करूनही यंदाच्या मुसळधार पावसानंतर तलावात जलपर्णीचे मोठे मैदान पुन्हा दिसून येत असल्याने प्रत्यक्षातील कामांवर नागरिकांनी शंका व्यक्त केली आहे. पावसाच्या प्रवाहाोबत जलपर्णी वाहून गेल्यानंतर खर्चाचे मूल्यांकन करणे कठीण होते..त्यामुळे या कामाची पारदर्शक चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि केवळ जलपर्णी काढण्यापुरते मर्यादित न राहता तिची पुन्हा वाढ होऊ नये यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी केली आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या उप आयुक्त किशोरी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही..Pandharpur News: श्री विठ्ठल-रुक्मिणीमातेचे उद्यापासून २४ तास दर्शन, ६ किमीपर्यंत दर्शनरांग; आषाढीसाठी खास व्यवस्था.कारवाईनंतरही परिस्थिती जैसे थेयापूर्वी आयुक्तांनी अचानक दिलेल्या भेटीत जलपर्णीच्या कामात अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या, तर काही जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, या कार्यवाहीचा सद्यःस्थितीत कोणताही फरक पडलेला दिसत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.