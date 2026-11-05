Crime News: हुंड्यासाठी सुनेचा छळ केल्याचा आरोप; सासू-सासऱ्यांना अटक

पुणे : हुंड्यासाठी छळ करून सुनेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्या प्रकरणात आत्महत्या करण्यापूर्वी पायल झांबरे हिने कुटुंबीयांना पाठविलेल्या संदेशात सासूचे नाव घेतल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात सासू मंगल झांबरे (वय ५८) आणि सासरे अरविंद झांबरे (वय ६५) यांना स्वारगेट पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी स्नेहा सकळे यांनी दोघांना शनिवारपर्यंत (ता. ७) पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सासरच्या त्रासाला कंटाळून पायल अक्षय झांबरे (वय ३५) यांनी एक नोव्हेंबरला गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी तिच्या पतीला अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्याला शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. याबाबत ऋषीकेश पवार (वय ३१) यांनी फिर्याद दिली आहे..विवाहानंतर काही महिन्यांतच माहेरून पैसे आणि सोने आणण्यासाठी सासरच्या मंडळींकडून पायल यांचा शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केला. या त्रासाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.अटक केलेल्या सासू-सासऱ्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. या वेळी गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असून, त्याचे स्वरूप गंभीर आहे. हुंड्यासाठी पैसे आणि सोन्याची मागणी केल्याबाबत आरोपींकडून माहिती मिळवायची आहे.तसेच, पायल यांचा छळ करण्यामध्ये प्रत्येक आरोपीची भूमिका काय होती? आत्महत्येसाठी कोणी चिथावणी दिली का? याचा तपास करायचा आहे. मृत्यूपूर्वी पायल यांनी फिर्यादीला पाठविलेल्या संदेशात सासूचे नाव असून, त्याबाबत तपास करण्यासाठी गुन्ह्यातील घटनाक्रम स्पष्ट करण्यासाठी सर्व आरोपींची एकत्रित चौकशी आवश्यक असल्याने दोघांना पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील अमित यादव यांनीकेली..या वेळी फिर्यादीतर्फे ॲड. पुष्कर पाटील, ॲड. ऋतुराज पासलकर आणि ॲड. आकाश कामठे यांनी बाजू मांडली. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपींविरुद्धच्या आरोपांना प्रथमदर्शनी आधार असल्याचे नमूद केले. गुन्ह्यातील प्रत्येकाची भूमिका आणि घटनाक्रमाचा सखोल तपास आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करीत सासू-सासऱ्यांना सात नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.