पुणे

JM Road Subway : जंगली महाराज रस्त्यावरील भुयारी मार्गाची सुरक्षा धोक्यात, सीसीटीव्ही आणि सुरक्षारक्षकांची मागणी

General State of Pune Subways : पुण्यातील अनेक पादचारी भुयारी मार्गांमध्ये कचरा, पाणी साचणे आणि सुरक्षा रक्षकांच्या अभावामुळे नागरिक त्याचा वापर टाळत असून, जंगली महाराज रस्त्यावरील भुयारी मार्गात सीसीटीव्ही आणि सुरक्षारक्षक नेमण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.
General State of Pune Subways

General State of Pune Subways

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील मोठे रस्ते, चौक सुरक्षितपणे पादचाऱ्यांनी ओलांडावेत, म्हणून महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून पादचारी भुयारी मार्ग बांधले. पण या भुयारी पादचारी मार्गांची देखभाल-दुरुस्ती व्यवस्थित केली जात नाही. भुयारी मार्गात पडलेला कचरा, अपुऱ्या प्रकाशामुळे अंधार, तेथे असणारे तळीरामांचे अड्डे यामुळे सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. काही भुयारी मार्ग तर वर्षानुवर्षे बंद असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. याकडे पुणे महापालिका प्रशासन कधी लक्ष देणार? असा प्रश्‍न नागरिक उपस्थित करत आहेत. पुणे शहरासह उपनगरांतील भुयारी पादचारी मार्गांची ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी पाहणी केली. यातून भयाण वास्तव समोर आले आहे.

