Fake Marriage Promise : पुण्यात खोट्या लग्नाच्या वचनाखाली लैंगिक अत्याचाराचा धक्कादायक प्रकार; चंदननगर पोलिसात गुन्हा दाखल!

Chandan Nagar Police Investigation : पुण्यात २३ वर्षीय तरुणीवर आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला असून, चंदननगर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सुरू असून पुढील कायदेशीर कारवाई होत आहे.
23‑year‑old woman alleges assault by a man who lured her with a promise of marriage.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी चंदननगर पोलिस ठाण्यात एका तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत एका २३ वर्षीय तरुणीने चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.

