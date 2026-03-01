पुणे

Pune Pollution: कोट्यवधींचा निधी धुळीत; महापालिकेच्या उपाययोजना फोल

Pune Pollution: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोट्यवधी खर्च केले; मात्र पीएम १० धूलिकण ५५ टक्के जास्त असून उपाययोजना अपुरी ठरत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
ब्रिजमोहन पाटील, पीतांबर लोहार

पुणे : शहरातील प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने आठ वर्षांत १६० कोटी रुपये खर्च केले असून, पुढे आणखी ११९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. मात्र शहराच्या हवा प्रदूषणात किंचितही घट झालेली नाही.

