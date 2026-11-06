Pune Crime: पुणं हादरलं! पाय तोडून कचऱ्यात टाकले; सांगवी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील घटना

severed human legs foundपुण्यातल्या पिंपरी चिंचवड भागात असलेल्या सांगवी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. चक्क कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पायाचे तुकडे आढळून आलेले आहेत. घटनेची माहिती कळताच सांगवी पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.पिंपरी-चिंचवड शहरातील सांगवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतल्या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. पिंपळे गुरव येथील रामकृष्ण मंगल कार्यालय ते काटेपुरम चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मोकळ्या जागेतील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात दोन मानवी पायाचे तुकडे आढळून आलेले आहेत..Solapur Pune Highway Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात! इर्टिगा-कंटेनरची धडक; ८ वर्षांच्या चिमुरड्यासह तिघांचा मृत्यू.हे पाय पुरुष जातीचे असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहेत. याबाबत अद्याप कोणतीही ओळख पटलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली असून सांगवी पोलीस सध्या या परिसराची पाहणी करत आहेत. .Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.हे पाय कोणाचे आहेत आणि कोणी तोडले, या गंभीर प्रकरणाचा छडा लावण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. पुण्यातील गुन्हेगारीच्या घटना कमी वरचेवर वाढतच आहेत. दररोज काही ना काही गंभीर प्रकरण समोर येत आहे. हे प्रकरण अत्यंत क्रूर असल्याचं दिसून येतंय. पोलिस तपासात काय उघड होतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.