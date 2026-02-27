पुणे

Pune Dust Pollution: पुणे पिंपरीत डंपर मिक्सरचा ‘धूळकंठ’; अवजड वाहनांमुळे वायू, धूळ आणि ध्वनी प्रदूषण वाढले

Dust and Pollution on Pune Roads: पुणे-पिंपरी-चिंचवडमध्ये डंपर, मिक्सर, ट्रकमुळे उडणारी धूळ नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. वायू प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण आणि रस्त्यांवरील अपघातांचा धोका वाढला आहे.
Pune Dust Pollution

Pune Dust Pollution

sakal

अनिल सावळे, सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सध्या वाहतूक नियमांचा अक्षरश: धुराळा उडवला जात आहे. डंपर, ट्रक आणि मिक्सरद्वारे वाळू, खडी, राडारोडा, डांबर व ऑईलची उघड्यावर आणि क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक सर्रास सुरू आहे.

