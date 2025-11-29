Municipal Elections : पुणे-पिंपरी महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा! आचारसंहिता डिसेंबरमध्ये, 'या' आठवड्यात होणार मतदान

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता डिसेंबरच्या मध्यावधीत आचारसंहिता जाहीर होऊन जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. .न्यायालयाच्या आदेशानंतर इच्छुकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. महापालिकेने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रारंभी प्रभाग रचना जाहीर केली. त्यानंतर प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर केले. त्यापाठोपाठ प्रारूप मतदार यादीही जाहीर केली. तसेच, हरकती-सूचना घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आता निवडणुकीचा कार्यक्रम केव्हा जाहीर होणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे..Nagpur Crime : अल्पवयीन मुलीवर लादले मातृत्व; आरोपीची तुरुंगात रवानगी.महापालिका निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता १५ डिसेंबरदरम्यान लागू होण्याची शक्यता आहे, तर जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे..पुणे महापालिकेने ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन केलेले आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी कोणतीही अडचण नाही.- प्रसाद काटकर, उपायुक्त, निवडणूक विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.