Municipal Elections : पुणे-पिंपरी महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा! आचारसंहिता डिसेंबरमध्ये, 'या' आठवड्यात होणार मतदान

Pune Pimpri Municipal Elections Soon : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, डिसेंबरच्या मध्यावधीत आचारसंहिता लागू होऊन जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता डिसेंबरच्या मध्यावधीत आचारसंहिता जाहीर होऊन जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात निवडणूक होण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.

