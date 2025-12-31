PCMC Election 2025 : पुणे महापालिकेच्या ४१ प्रभागांत अर्जांची छाननी, बंडखोर उमेदवारांचा धोका

पुणे : पुणे महापालिकेच्या १६५ जागांसाठी ४१ प्रभागांमधून मंगळवारी दिवसभरात दोन हजार २९८; तर एकूण तब्बल तीन हजार ४१ अर्ज दाखल झाले आहेत. बुधवारी (ता. ३१) अर्जांची छाननी होणार आहे. सर्वच प्रभागांत मुख्य राजकीय पक्षांच्या अनेक उमेदवारांनी अर्ज भरलेले आहेत. त्यामुळे छाननी झाल्यानंतर ज्यांचे अर्ज वैध झाले आहेत, त्यांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी अधिकृत उमेदवार व नेत्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा बंडखोर उमेदवारांच्या उपद्रवाला सामोरे जावे लागणार आहे. .पुणे महापालिकेच्या ४१ प्रभागांतून १६५ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया २३ डिसेंबरपासून सुरू झाली होती. मंगळवारी शेवटच्या दिवसापर्यंत एकूण ११ हजार ७९६ नामनिर्देशन अर्जांची विक्री झाली. २३ ते २९ डिसेंबरदरम्यान ७४३ नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले. मंगळवारी शेवटच्या दिवशी उमेदवारांची प्रचंड गर्दी झाली होती. १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत सायंकाळी सातपर्यंत एकूण दोन हजार २९८ अर्ज दाखल झाले. या संपूर्ण कालावधीत ४१ प्रभागांत १६५ जागांसाठी एकूण तीन हजार ४१ अर्ज दाखल झाले आहेत..उमेदवारांनी अर्ज भरल्यानंतर बुधवारी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या ठिकाणी संबंधित प्रभागांतील अर्जांची छाननी होणार आहे. उमेदवारांनी योग्य कागदपत्रे, ना-हरकत प्रमाणपत्रे, सर्व रकाने नीट भरले आहेत का, स्वाक्षरी केल्या आहेत का, याची तपासणी करून परिपूर्ण असलेले अर्ज वैध ठरवले जातील. हे वैध अर्ज मागे घेण्यासाठी दोन जानेवारीपर्यंत मुदत आहे. चिन्ह वाटप व अंतिम उमेदवारी यादी तीन जानेवारीला प्रसिद्ध होणार आहे..PMC Election Nominations : धनकवडी–सहकारनगर कार्यालयात उमेदवारांची गर्दी; ५९ जणांचे नामनिर्देशन अर्ज दाखल!.तीन हजार ७८३ जणांना ‘एनओसी’इच्छुक उमेदवारांसाठी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (एनओसी) अर्ज केला होता. तीन हजार ७८३ अर्जदारांना ऑनलाइन ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले.पिंपरी-चिंचवडसाठी १,९९५ अर्जपिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १२८ जागांसाठी पाच हजार ९८१ जणांनी उमेदवारी अर्ज खरेदी केले. शेवटच्या दिवसापर्यंत एकूण एक हजार ९९५ अर्ज दाखल झाले आहेत..शेवटच्या दिवशी दाखल झालेले उमेदवारी अर्जक्षेत्रीय कार्यालय अर्जयेरवडा-कळस-धानोरी १८२नगर रस्ता-वडगाव शेरी १४१कोथरूड-बावधन १७४औंध-बाणेर ११०शिवाजीनगर-घोले रस्ता १४८ढोले-पाटील रस्ता १२२हडपसर-मुंढवा २१३वानवडी-रामटेकडी ८०बिबवेवाडी १६२भवानी पेठ २२४कसबा-विश्रामबागवाडा १६०वारजे-कर्वेनगर १७१सिंहगड रस्ता १३४धनकवडी-सहकारनगर १८३कोंढवा-येवलेवाडी १०४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.