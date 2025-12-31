पुणे

PCMC Election 2025 : पुणे महापालिकेच्या ४१ प्रभागांत अर्जांची छाननी, बंडखोर उमेदवारांचा धोका

PMC Election Nomination Form : पुणे महापालिकेच्या १६५ जागांसाठी विक्रमी ३,०४१ अर्ज दाखल; बंडखोरी रोखण्याचे राजकीय पक्षांसमोर मोठे आव्हान.
PCMC Election 2025

PCMC Election 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या १६५ जागांसाठी ४१ प्रभागांमधून मंगळवारी दिवसभरात दोन हजार २९८; तर एकूण तब्बल तीन हजार ४१ अर्ज दाखल झाले आहेत. बुधवारी (ता. ३१) अर्जांची छाननी होणार आहे. सर्वच प्रभागांत मुख्य राजकीय पक्षांच्या अनेक उमेदवारांनी अर्ज भरलेले आहेत. त्यामुळे छाननी झाल्यानंतर ज्यांचे अर्ज वैध झाले आहेत, त्यांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी अधिकृत उमेदवार व नेत्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा बंडखोर उमेदवारांच्या उपद्रवाला सामोरे जावे लागणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
political
election
pmc
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com