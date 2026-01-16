पुणे

Pune Election Result 2026: पुणे-पिंपरी चिंचवड! बालेकिल्ल्यातच अजित पवारांना जबरदस्त धक्का; शरद पवार गटाचं काय झालं?

Ajit Pawar fails to hold fort despite alliance: पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवारांना पराभवाचं तोंड बघावं लागलं आहे. दोन्ही महानगर पालिकांमध्ये भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केलंय.
Pune PCMC Election Result 2026

Pune PCMC Election Result 2026

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Ajit Pawar Party results: पुणे आणि पिंपरी चिंचवड हा अजित पवारांचा बालेकिल्ला आहे. यावेळी तर पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांनी एकत्रित निवडणूक लढवली होती. तरीदेखील अजित पवारांना यश गाठता आलेलं नाही. या दोन्ही महानगरपालिका अजित पवारांच्या ताब्यातून गेल्या आहेत.

Loading content, please wait...
pune
election
Pimpri Chinchwad
Municipal Corporation
Result

Related Stories

No stories found.
<