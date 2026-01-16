Pune Election Result 2026: पुणे-पिंपरी चिंचवड! बालेकिल्ल्यातच अजित पवारांना जबरदस्त धक्का; शरद पवार गटाचं काय झालं?

Ajit Pawar Party results: पुणे आणि पिंपरी चिंचवड हा अजित पवारांचा बालेकिल्ला आहे. यावेळी तर पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांनी एकत्रित निवडणूक लढवली होती. तरीदेखील अजित पवारांना यश गाठता आलेलं नाही. या दोन्ही महानगरपालिका अजित पवारांच्या ताब्यातून गेल्या आहेत..पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेत भाजपला मोठं यश मिळालंय. पुण्यात भाजप शंभरच्या जवळ पोहोचलंय तर पिंपरी चिंचवडमध्ये ८५ जागांवर भाजपने विजय मिळवला आहे. सायंकाळपर्यंत या जागांमध्ये बदल होऊ शकतो. परंतु दोन्हीकडे भाजपच्या हातात सत्ता येईल, हे स्पष्ट झालंय..TMC Election: ठाण्यात सत्ता शिंदेसेनेच्या हाती जाणार! भाजपची भक्कम साथ; कोण किती जागांवर आघाडीवर? पाहा विजयी उमेदवारांची नावे.दुपारी ४ वाजताचा निकालपुणे महानगर पालिकाभाजप- ९७राष्ट्रवादी- ८राष्ट्रवादी श.प.- २शिवसेना- ०शिवसेना ठा.- ०मनसे- ०काँग्रेस- ६इतर- ०पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकाभाजप- ८५राष्ट्रवादी- ३४राष्ट्रवादी श.प.- १शिवसेना- ७शिवसेना ठा.- ०मनसे- ०काँग्रेस- ०इतर- १.Municipal Election Result : शिंदेंच्या आमदाराचा मुलगा पराभूत; भाजपच्या उमेदवाराने चारली धूळ, 'या' प्रभागात BJP चे सर्व उमेदवार विजयी.अजित पवारांनी ताकद लावली पण?राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी पुण्यापेक्षाही पिंपरी चिंचवडमध्ये लक्ष घातल्याचं दिसून आलेलं होतं. पुण्याप्रमाणेच दोन्ही पक्षांनी एकत्रित निवडणूक लढवली होती. मात्र दोन्ही पक्ष मिळून एकट्या भाजपपेक्षा निम्म्या जागाही ते जिंकू शकलेले नाहीत.पुण्यात काय झालं?पुण्यामध्ये सुरुवातीला चौरंगी लढत होती. भाजप स्वतंत्र, शिवसेना स्वतंत्र आणि दोन्ही राष्ट्रवादी स्वतंत्र.. तर चौथीकडे शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस आणि मनसेने एकत्रित निवडणूक लढवली. चौथ्या तीन पक्षांच्या आघाडीकडे ठाकरे ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुण्यात एकही जागा जिंकता आलेली नाही. एवढंच नाही तर शिंदेंची शिवसेनाही शून्यावर आहे. दुपारी ४ वाजेचे हे आकडे असून सायंकाळपर्यंत काही बदल होऊ शकतो. मात्र पुण्यात भाजप सत्ता स्थापन करेल, अशीच स्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.