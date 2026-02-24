Pune Air Pollution: पुण्याच्या हवेत तासाला मिसळते ६ टन सिमेंट; आरोग्यासाठी गंभीर धोका

ब्रिजमोहन पाटील, पांडुरंग सरोदे, अश्विनी पवार, प्रज्वल रामटेकेपुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या हवेत दरवर्षी तब्बल ५० हजार टन ‘सिमेंटचे विष’ कालवले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दोन्ही शहरांतील ५०० हून अधिक आरएमसी रेडी मिक्स काँक्रिट प्लांट आता पुणेकरांच्या जीवाशी खेळत आहेत..महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनुसार (एमपीसीबी) नियम न पाळणारा एक प्लांट वर्षाला सुमारे १०० टन धूलिकण हवेत सोडतो. त्यानुसार, दरवर्षी सुमारे ५० हजार टन, दिवसाला १३७ टन आणि दर तासाला ५.७०८ टन सिमेंटची विषारी धूळ हवेत मिसळत आहे. रस्त्यांवर पडणारी ही धूळ यंत्रणेकडून साफ केली जात नाही. धक्कादायक म्हणजे वायू प्रदूषणात सिमेंट धूळ सुमारे ३० टक्के आहे..Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.धोक्याची पातळी हवा प्रदूषणसिमेंट, वाळू आणि खडी वाहनांतून उतरवताना, साठवताना आणि मिक्स करताना हवेत प्रचंड धूळ उडते. या प्रक्रियेत PM10 आणि PM2.5 हे अत्यंत सूक्ष्म कण हवेत मिसळतात. प्लांट उघड्यावर असेल आणि पाण्याचा शिडकावा किंवा धूलिकण शोषक यंत्र नसतील, तर हवेचा दर्जा अत्यंत धोकादायक पातळीवर जातो, ज्यामुळे दमा आणि खोकल्यासारखे श्वसनाचे आजार बळावतात..ध्वनी प्रदूषणप्लांटमधील बॅचिंग मशिन्स, मिक्सर आणि डिझेल जनरेटर सतत चालू असल्याने मोठा आवाज होतो. तसेच वाळू, सिमेंटचे ट्रक आणि तयार काँक्रीट वाहून नेणारे ‘ट्रान्झिट मिक्सर’ यांच्या सततच्या ये-जा मुळे ८० ते ९५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज निर्माण होतो, जो मानवी आरोग्यासाठी त्रासदायक आहे.जल प्रदूषणकाँक्रीट तयार झाल्यानंतर मशिन धुतलेल्या पाण्यात सिमेंटचे कण आणि काँक्रीट लवकर घट्ट होऊ नये, म्हणून वापरलेली रसायने असतात. हे अत्यंत अल्कधर्मी पाणी प्रक्रियेविना थेट नाल्यांत किंवा जमिनीत सोडले, तर परिसरातील पाण्याचे स्रोत आणि भूजल पातळी प्रदूषित होते..मृदा प्रदूषणप्लांटच्या आवारात सांडलेले सिमेंट आणि रसायनांमुळे आजूबाजूची माती कडक होते व तिचा पोत खराब होतो, ज्यामुळे तेथे झाडे जगणे अशक्य होते.वाकडमधील धक्कादायक वास्तवआयटीयन्सची पहिली पसंती असलेल्या आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या वाकड परिसरात आरएमसी प्लांटमुळे किती प्रमाणात प्रदूषण होते, यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्च २०२५ मध्ये सर्वेक्षण केले होते. यात हवेत ‘पीएम १०’ आणि ‘पीएम २.५’ या घातक धूलिकणांचे प्रमाण जास्त असल्याचे उघड झाले..सोसायट्यांची हवा प्रदूषितएलिट होम्स सोसायटी, शनी मंदिर रस्ताप्रदूषणाने उच्चांक गाठला असून, पीएम १० ची सरासरी पातळी सर्वाधिक म्हणजेच ३१३.६३ मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर (ug/m3) नोंदवली गेली.६ मार्चला सायंकाळी ६ वाजता पीएम १० ची पातळी तब्बल ५२०.४३ इतकी महाभयंकर होती.पीएम २.५ ची कमाल पातळी १८६.९३ पर्यंत पोहोचली होती.कुमार पिकाडिल्ली सोसायटी, विनोळे वस्ती११ मार्चला रात्री १२ वाजता पीएम १० ची पातळी ५५५.६७ या भीषण आकड्यावर होती.पीएम १० ची सरासरी पातळी २९४.६२ होतीपीएम २.५ ची सरासरी ११५.०० इतकी नोंदवली गेली.कोहिनूर कोर्टयार्ड वन सोसायटी, मारुंजी रस्तापीएम १० ची सरासरी पातळी २६७.०३ आणि पीएम २.५ ची सरासरी ११३.१८ होती.७ मार्चला पहाटे २ वाजता पीएम १० ची पातळी ३५५.३२ पर्यंत गेली होती.धुराची शहराला मोठी झळशहराच्या विविध भागांत जाळल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे आणि बांधकाम साहित्य वाहून नेताना, राडारोड्यामुळे शहराच्या हवेत धूर व धूलिकणांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र प्रदूषणात भर घालणाऱ्यांवर महापालिकेकडून ठोस कारवाईच होत नसल्याचे वास्तव आहे. धूर, धुळीमुळे हवेत पसरणाऱ्या विषारी कणांमुळे थेट नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊनही मागील वर्षात कचरा जाळण्याच्या अवघ्या दोन हजार घटनांचीच नोंद महापालिकेकडे आहे, यावरूनच महापालिकेला कचऱ्याच्या धुराची ‘झळ’ पोहोचत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे..काय आहे नियमावलीशाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, न्यायालये यांच्यापासून किमान २०० मीटरच्या अंतरावर असावेतमानवी वस्तीपासून किमान ५० मीटर अंतरावर असावेतसर्व बाजूंनी पूर्णपणे अच्छादित असावाकच्चा मालाची हाताळणी होत असलेले क्षेत्रही आच्छादित असावेधूळ नियंत्रण प्रणाली बसविणे गरजेचेप्लान्टच्या परिघावर वृक्षारोपण करावेआत व बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी टायर धुण्याची सुविधा असावीबाहेर पडणारी सर्व वाहने स्वच्छ असतील याची खातरजमा करणे आवश्यकपाण्याची फॉगिंग प्रणाली बसवावीकच्चा माल हा बंदिस्त पद्धतीने साठवावाप्लान्टमध्ये पीएम २.५ व पीएम १० घटक मोजणारी प्रणाली असावीवापरलेल्या पाण्यावर विल्हेवाट लावण्याआधी प्रक्रिया करावीध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी २००० मधील तरतुदींचे पालन करावे.Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.नागरिकांना धोकाफुफ्फुसांत कायमची साठून ''सिलिकॉसिस'' होतो. फुफ्फुसे निकामी होतात आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो. ६०-७० सिलिका धूळहा अत्यंत क्षारयुक्त घटक आहे. डोळे आणि त्वचेची आग करतो. फुफ्फुसांच्या आतील भागाला जखमा होतात. १५-२० कॅल्शियम ऑक्साईडश्वसनमार्गाचा संकोच करतो. यामुळे दम्याचा त्रास असलेल्या रुग्णांना तीव्र झटके येऊ शकतात. ५-१० अॅल्युमिनियम ऑक्साईडडोळ्यांच्या पडद्याला हानी पोहोचवतात आणि सतत श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण करतात. ०३ अल्कली आयन्सहृदयविकार आणि जुनाट श्वसन आजार बळावतात. ०३ क्लोराईड्स, सल्फेट्सहे घटक ''कार्सिनोजेनिक'' (कर्करोगकारक) मानले जातात. ०२ क्रोमियम कंपाऊंड्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 