Pune Air Pollution: पुण्याच्या हवेत तासाला मिसळते ६ टन सिमेंट; आरोग्यासाठी गंभीर धोका

Annual Cement Dust Emissions in Pune: पुणे-पिंपरी-चिंचवडमधील आरएमसी प्लांट्समुळे हवेत दरवर्षी ५० हजार टन सिमेंटची धूळ मिसळते. पीएम १० व पीएम २.५ स्तर धोकादायक, नागरिकांचे आरोग्य बिघडते. ध्वनी, जल, मृदा प्रदूषणामुळे परिसरात झळ निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ब्रिजमोहन पाटील, पांडुरंग सरोदे, अश्‍विनी पवार, प्रज्वल रामटेके

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या हवेत दरवर्षी तब्बल ५० हजार टन ‘सिमेंटचे विष’ कालवले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दोन्ही शहरांतील ५०० हून अधिक आरएमसी रेडी मिक्स काँक्रिट प्लांट आता पुणेकरांच्या जीवाशी खेळत आहेत.

