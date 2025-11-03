पुणे

Pune Crime : पैशाच्या वादातून प्रियकराचा कुऱ्हाडीने खून! प्रेयसीला न्यायालयाने सुनावली जन्मठेप

Life Imprisonment for Murder : पैशाच्या वादातून प्रियकराचा कुऱ्हाडीने खून करणाऱ्या पिंपरीतील महिलेला पुणे न्यायालयाने जन्मठेप आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
पुणे : पैशाच्या कारणावरून झालेल्या वादातून प्रियकराचा कुऱ्हाडीने वार करून खून करणाऱ्या महिलेला न्यायालयाने जन्मठेप आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी हा निकाल दिला.

