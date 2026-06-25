पुणे

तक्रारी परस्पर बंद करण्यावर चाप

तक्रारी परस्पर बंद करण्यावर चाप
Published on

पुणे, ता. २५ : पाणी, रस्ते, खड्डे, कचरा यासह विविध प्रश्‍नांसंबंधीच्या तक्रारी पुणेकरांकडून ‘पीएमसी केअर’द्वारे केल्या जातात. मात्र संबंधित तक्रारींची सोडवणूक झालेली नसतानाही या तक्रारी परस्पर बंद करण्याचा प्रकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून केला जातो. या प्रकारास आता चाप बसणार आहे. ‘पीएमसी केअर’वर आलेल्या तक्रारींची सोडवणूक होऊन त्याबाबत तक्रारदाराचा अभिप्राय प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत संबंधित तक्रारी बंद होणार नाहीत, अशी भूमिका स्थायी समितीने घेत प्रशासनाला आदेश दिले आहेत.
रस्त्यांवरील खड्डे, दूषित पाणीपुरवठा, ठिकठिकाणी साठणारा कचरा, अस्वच्छता, पथदिव्यांचा अभाव या प्रश्‍नांसह नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्‍नांबाबत सजग नागरिकांकडून आवाज उठविला जातो. महापालिकेच्या संकेतस्थळासह ‘पीएमसी केअर’वर नागरिकांकडून दररोज मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल केल्या जातात. मात्र संबंधित विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारींवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न करता त्या निकाली काढल्या जात असल्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहेत. या गंभीर प्रकाराची स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दखल घेत स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत मुद्दा उपस्थित केला.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदार
याशिवाय विभागनिहाय तक्रार निवारणासाठी निश्‍चित कालमर्यादा ठरविणे, तृतीय पक्षामार्फत तक्रार निवारण व्यवस्थेचे ऑडिट करणे, दरमहा स्थायी समितीसमोर सविस्तर अहवाल सादर करणे आणि चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी निकाली काढणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून कठोर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.

महापालिकेस पीएमसी केअर, संकेतस्थळासह समाजमाध्यमांद्वारे अनेक तक्रारी प्राप्त होतात. या तक्रारी परस्पर बंद केल्या जात असल्याचे उघड झाले आहे. नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी एकात्मिक प्रणाली विकसित करत आहे. त्याचबरोबर तक्रार निवारण डॅशबोर्ड अद्ययावत केला जात असून पीएमसी केअर सॉफ्टवेअर अद्ययावत केले जात आहे. यापुढे नागरिकांच्या अभिप्रायाशिवाय तक्रारी बंद होणार नाहीत.
- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune Municipal Corporation news
Pune municipal complaints
Pune PMC Care complaints
PMC Care complaint resolution
traffic issues in Pune
Pune water supply problems
garbage issues Pune
potholes in Pune roads
Pune citizen satisfaction
accountability in PMC
PMC Care complaint process
Pune local government transparency
Pune citizen engagement
Pune cleanliness initiatives
Pune complaint tracking system
पुणे पीएमसी केअर तक्रारी
पुणे महापालिका संटक
पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे
पुणे पाण्याची समस्या
पुणे कचरा व्यवस्थापन
पुण्यातील नोकरी व नोकरी
पुणे नागरिक भागीदारी
पीएमसी केअर तक्रार प्रक्रिया
पुणे महापालिका पारदर्शकता
पुणेरी टॅलेंट आणि तक्रारी
पुण्यातील धोरण इच्छाशक्ती
पुणे स्वच्छता नियम
पुण्याचा नागरिकांचा आवाज
PMI केअर तक्रार नेटवर्क