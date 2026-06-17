पुणे

Pune Water Protest: पुण्यात तीव्र पाणीटंचाई; काँग्रेसचे रिकाम्या घागरींसह महापालिकेत हंडा आंदोलन

शहरातील तीव्र पाणीटंचाई, एक दिवसाआड पुरवठा व गढूळ पाण्याविरोधात काँग्रेसचे हंडा आंदोलन; महापौरांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
Hydro-Political Agitations: Congress Deploys Empty Pot Demonstrations at the Mayoral Rstrum

Hydro-Political Agitations: Congress Deploys Empty Pot Demonstrations at the Mayoral Rstrum

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाल्याच्या विरोधात आज (ता. १७) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसतर्फे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी रिकाम्या घागरी घेऊन पाणी देण्याची मागणी करण्यात आली.

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