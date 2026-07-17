FDA Raid: पुण्यातील महापालिकेच्या दवाखान्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाची धाड; 'कफ सिरप' औषधावरुन आक्षेप

Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेच्या दवाखान्यांतील बाह्यरुग्ण विभागातून कफ सिरप हवे आहे तर बाटलीत घेऊन जा. आयोडेक्स मलम हवा आहे तर कागदात न्या किंवा घरून डबी घेऊन या असे चित्र दवाखान्यांत दररोज दिसून येते. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध विभागाने (एफडीए) दोन दवाखान्यांवर धाड टाकत त्या प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला. रुग्णांना कफ सिरप व मलम औषधांचे सुरक्षित वितरण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. .‘एफडीए’ने सहकारनगर येथील पुणे महापालिकेच्या शिवशंकर पोटे दवाखाना व मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालय येथे जाऊन तपासणी केली असता ही बाब समोर आली. महापालिकेचे ६० हून अधिक बाह्यरुग्ण विभाग, २० प्रसूतीगृहे व दोन रुग्णालये आहेत. तेथील बाह्यरुग्ण विभागात अशा प्रकारचे औषध वाटप केले जाते. मात्र, ही बाटली किंवा सुटा मलम देताना कागद किंवा घरून आणलेली बाटली अस्वच्छ असू शकते. पुणे महापालिकेसारख्या दवाखान्यांना खरे पाहता ही बाब शोभणारी नाही. मात्र, हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यावरून एफडीएने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे कान टोचले आहेत. याची दखल घेत यापुढे रिकाम्या बाटल्या उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. नीना बोराडे यांनी दिली..FDA Crime : पुणे शहरातील प्रसिद्ध गोल्डन बेकरीसह दहा बेकरी, रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित; अस्वच्छतेप्रकरणी एफडीएची कारवाई.‘‘कफ सिरपसाठी पेशंटला घरून बाटली आणायला लावणे, मलम कागदामध्ये देणे या प्रकरणी ही तपासणी करण्यात आली आहे. घरून बाटली आणली व ती अस्वच्छ असू शकते. या चुकीच्या पद्धती मोडण्याचा आमचा हेतू आहे. अद्याप त्यांना नोटीस दिलेली नाही. अहवाल आल्यावर काय कारवाई करायची हे ठरवले जाईल.’’– गिरीश हुकरे, सह आयुक्त, एफडीए (औषध विभाग).ST Bus Fire : धावत्या एसटी बसने घेतला पेट; कार चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे ४० प्रवाशांचे वाचले प्राण.‘‘ही नियमित तपासणी होती. तपासणीदरम्यान कोणतीही गंभीर अनियमितता जसे मुदतबाह्य औषधे आढळून आली नाहीत. त्यांनी कफ सिरप व मलम पॅकबंद व स्वच्छ बाटली व डबीत द्या अशा सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार गाडीखाना मध्यवर्ती औषध भांडार येथे या प्रकारे औषध वाटप करण्यासाठी साधने उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.’’- डॉ. सुनील आंधळे, प्रभारी वैद्यकीय प्रशासकीय अधिकारी, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.