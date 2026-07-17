पुणे

FDA Raid: पुण्यातील महापालिकेच्या दवाखान्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाची धाड; 'कफ सिरप' औषधावरुन आक्षेप

FDA raids Pune Municipal Corporation hospitals pune: ‘एफडीए’ने सहकारनगर येथील पुणे महापालिकेच्या शिवशंकर पोटे दवाखाना व मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालय येथे जाऊन तपासणी केली असता ही बाब समोर आली.
FDA raid

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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेच्‍या दवाखान्‍यांतील बाह्यरुग्ण विभागातून कफ सिरप हवे आहे तर बाटलीत घेऊन जा. आयोडेक्‍स मलम हवा आहे तर कागदात न्‍या किंवा घरून डबी घेऊन या असे चित्र दवाखान्‍यांत दररोज दिसून येते. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाच्‍या औषध विभागाने (एफडीए) दोन दवाखान्‍यांवर धाड टाकत त्‍या प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला. रुग्णांना कफ सिरप व मलम औषधांचे सुरक्षित वितरण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.

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