पुणे

PMC Education Reform: महापालिकेच्या माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षणाचा कारभार शिक्षण समितीकडे? एकाच समितीकडे सर्व शिक्षणविषयक अधिकार देण्याचा प्रस्ताव

महापालिकेच्या माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाचा कारभार शिक्षण समितीकडे देण्याचा प्रस्ताव; सर्व शिक्षणविषयक निर्णय एकाच समितीकडून होण्याची शक्यता
Pune PMC may expand Education Committee powers

Pune PMC may expand Education Committee powers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महापालिकेच्या शाळांशी संबंधित माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाचा कारभार शिक्षण समितीकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मांडण्यात आला आहे. यामुळे प्राथमिक, माध्यमिक आणि तांत्रिक शिक्षणाशी संबंधित सर्व विषय एकाच समितीच्या अखत्यारित येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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