PMC Election 2025 : भाजपच्या बंडखोरांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश; अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला तगडे आव्हान

पुणे : भाजपमधून उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांनी मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या तासापर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यास पसंती दिली. याबरोबरच काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नाराज उमेदवारांनीही राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सर्व प्रभागांसाठी उमेदवार असतानाही ऐनवेळी प्रवेश करणाऱ्या अन्य पक्षांमधील इच्छुकांना उमेदवारी देऊन राष्ट्रवादीने भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे केल्याचे सध्याचे चित्र आहे. .पुण्यात भाजपची चांगली ताकद असल्याने भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांची युती होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला साद घालत बरोबर घेण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यात त्यांना यश आले. दरम्यान, भाजपच्या उमेदवारांची नावे पक्षाने सोमवारी उघड केली. त्यानंतर भाजपमधील इच्छुक उमेदवारांमध्ये चांगलीच नाराजी पसरली.प्रारंभी भाजपचे माजी नगरसेवक धनंजय जाधव, शंकर पवार यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पक्षात प्रवेश करत भाजपविरुद्ध दंड थोपटले होते. त्यांच्याबरोबरच सोमवारी काँग्रेस पक्षाचे दत्ता बहिरट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जयराज लांडगे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नीता मंजाळकर, आनंद मंजाळकर यांनीही राष्ट्रवादीची वाट धरली. ऐनवेळी पक्षामध्ये प्रवेश करूनही राष्ट्रवादीने त्यांनाही उमेदवारीची संधी दिली..Municipal Election : कुठेही जाऊ, पण उमेदवार राहू! बंडखोरीचीही जय्यत तयारी; अनेक प्रभागांत दहापेक्षा जास्त इच्छुक.दरम्यान, मंगळवारी भाजपच्या बहुतांश उमेदवारांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी कमालीची हालचाल करत राष्ट्रवादीला जवळ केले. भाजपचे अमोल बालवडकर यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत पक्षाकडून सूस-बाणेर-पाषाण या प्रभाग क्रमांक ९ मधून (ड) अधिकृत उमेदवारीचा अर्ज भरला. राष्ट्रवादीने माजी नगरसेवक प्रमोद निम्हण यांना तिकीट नाकारून बालवडकर यांना संधी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बालवडकर यांच्याबरोबरच भाजपचे माजी नगरसेवक प्रकाश ढोरे, अर्चना मुसळे, भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेले रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) डॉ. सिद्धार्थ धेंडे या माजी नगरसेवकांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.राष्ट्रवादीने प्रकाश ढोरे व अर्चना मुसळे यांना औंध बोपोडी प्रभाग क्रमांक ८ मधून उमेदवारी दिली आहे. डॉ. धेंडे यांच्या पत्नी नंदिनी धेंडे यांना फुलेनगर-नागपूर चाळ या प्रभाग क्रमांक २ मधून पक्षाने उमेदवारी दिली आहे. भाजपच्याच बंडखोर उमेदवारांना प्रवेश देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून भाजपला तगडे आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये तुल्यबळ लढत होण्याची शक्यता आहे..गुंडांच्या कुटुंबीयांनाही उमेदवारीशहरातील गुंडगिरीविरुद्ध पोलिस आयुक्तांना खडेबोल सुनावणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मात्र शहरातील कुख्यात गुंडांच्या कुटुंबीयांना निवडणुकीसाठी तिकीट दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गुंड बंडू आंदेकर यांच्या कुटुंबातील लक्ष्मी आंदेकर व सोनाली आंदेकर या दोन्ही महिलांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांचे अर्ज वकिलांमार्फत दाखल करण्यात आले आहेत. गुंड गजा मारणे याची पत्नी जयश्री मारणे यांनाही पक्षाने उमेदवारी दिली आहे. याबरोबरच गुंड बापू ऊर्फ कुमार प्रभाकर नायर यालाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पवार हे टीकेचे धनी होण्याची शक्यता आहे.