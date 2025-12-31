पुणे

PMC Election 2025 : भाजपच्या बंडखोरांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश; अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला तगडे आव्हान

NCP Pune Candidate List : पुण्यात भाजपच्या बंडखोरांना राष्ट्रवादीचे बळ; अमोल बालवडकरांसह अनेक दिग्गजांचा पक्षप्रवेश, तर गुंडांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्याने नवा वाद.
PMC Election 2025

PMC Election 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भाजपमधून उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांनी मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या तासापर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यास पसंती दिली. याबरोबरच काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नाराज उमेदवारांनीही राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सर्व प्रभागांसाठी उमेदवार असतानाही ऐनवेळी प्रवेश करणाऱ्या अन्य पक्षांमधील इच्छुकांना उमेदवारी देऊन राष्ट्रवादीने भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे केल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

