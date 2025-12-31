पुणे

Pune PMC Election 2025 : पुण्यात भाजप-शिवसेना युती तुटली, भाजपचे १५८ उमेदवार रिंगणात; सात जागांवर रिपाइं, ९० महिलांना संधी

BJP Pune candidate list पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपची १५८ उमेदवारांची घोषणा; निष्ठावंतांना डच्चू, आयारामांना संधी आणि अंतर्गत बंडाळीमुळे राजकीय समीकरणे तापली.
PMC Election 2025

Pune PMC Election 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
PMC Election 2025: भाजप आणि शिवसेनेतील जागावाटपाच्या वादामुळे युती तुटल्याने भाजपने १५८ ठिकाणी उमेदवार दिले असून, सात जागा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला (रिपाइं) सोडण्यात आल्या आहेत. तिकीट वाटप करताना भाजपमध्ये आज दुपारी एक वाजेपर्यंत उमेदवार बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होती. यात अनेक दिग्गज्जांची उमेदवारी नाकारून त्यांना घरी बसविण्यात आले आहे. १६५ पैकी ९० जागांवर महिलांना, तर ७५ ठिकाणी पुरुष उमेदवारांना संधी दिली आहे.

