Pune PMC Election 2025 : पुण्यात भाजप-शिवसेना युती तुटली, भाजपचे १५८ उमेदवार रिंगणात; सात जागांवर रिपाइं, ९० महिलांना संधी

PMC Election 2025: भाजप आणि शिवसेनेतील जागावाटपाच्या वादामुळे युती तुटल्याने भाजपने १५८ ठिकाणी उमेदवार दिले असून, सात जागा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला (रिपाइं) सोडण्यात आल्या आहेत. तिकीट वाटप करताना भाजपमध्ये आज दुपारी एक वाजेपर्यंत उमेदवार बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होती. यात अनेक दिग्गज्जांची उमेदवारी नाकारून त्यांना घरी बसविण्यात आले आहे. १६५ पैकी ९० जागांवर महिलांना, तर ७५ ठिकाणी पुरुष उमेदवारांना संधी दिली आहे..शिवसेनेबरोबर युती होणार असल्याने भाजपने त्यांच्यासाठी १५ जागा सोडून अन्य ठिकाणचे उमेदवार निश्चित केले होते. त्यातील सुमारे १०० जणांना भाजपने सोमवारी एबी फॉर्म दिले. त्यानंतर उर्वरित उमेदवारांना सोमवारी मध्यरात्री, तर काहींना आज उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अर्धा ते एक तास शिल्लक असताना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना युती तोडू शकते ही शक्यता गृहित धरून भाजपने तेथे उमेदवार तयार ठेवले होते. त्यानुसार या १५ जागांवर भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अचानक संधी देण्यात आली. भाजपने अनेक माजी नगरसेवकांची उमेदवारी कापली आहे. त्यातील अनेकांनी पक्षांतर करून अन्य पक्षांत उमेदवारी मिळवली आहे. आमदारांच्या नातेवाइकांना उमेदवारी दिली जाणार नव्हती; पण मानसी देशपांडे, वर्षा तापकीर, रंजना टिळेकर या पूर्वीपासून नगरसेविका असल्याने त्यांना पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. इतर पक्षांतून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या इच्छुकांना उमेदवारी दिली असून, केवळ विकास दांगट यांना उमेदवारी दिली नव्हती. त्यांनी आता अपक्ष अर्ज दाखल केला आहे. याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक ३३ शिवणे खडकवसाला येथे बंडखोरी झाल्याने भाजपचे उमेदवार धोक्यात येऊ शकतात.खेडेकर-थोरात संघर्षात पाटील यांची मध्यस्थीप्रभाग क्रमांक २६ घोरपडे पेठ-गुरुवार पेठ- समताभूमी या प्रभागात सर्वसाधारण पुरुषाची एकच जागा असल्याने माजी नगरसेवक अजय खेडेकर आणि सम्राट थोरात यांच्या उमेदवारीवरून गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू होता. दोघांपैकी एकाने घरातील महिलेला संधी द्यावी, असे पक्षाकडून सांगितले जात होते. पण दोघेही ऐकत नसल्याने उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या काही तासापर्यंत तोडगा निघाला नव्हता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यात लक्ष घालावे लागले. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थोरात यांच्या घरी जाऊन समजूत काढली. त्यानंतर थोरात यांनी त्यांच्या पत्नीला निवडणुकीत उभे करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व राजकारणात भाजपचे मंडलप्रमुख राजेंद्र काकडे यांच्या पत्नीचा पत्ता कट झाला..Water Supply Close : पुणे शहराच्या पश्चिम व दक्षिण भागात गुरुवारी पाणी पुरवठा राहणार बंद; कोथरुड, बाणेर, पाषाण, शिवाजीनगरसह विविध भागांचा समावेश.भंडारे, जाधव, पांडे, जगतापांना गेलेले तिकीट मिळालेभाजपच्या सोमवारच्या यादीत प्रभाग क्रमांक तीनमधून माजी नगरसेवक राहुल भंडारे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. पण सोमवारी मध्यरात्री भंडारे यांना प्रभाग क्रमांक एकमधून अनसूचित जातीच्या आरक्षित जागेवर संधी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे प्रभाग एकमधून पूजा जाधव या इच्छुक होत्या. त्यांना आज अचानक प्रभाग तीनमधून उमेदवारी देण्यात आली. प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये सुनील पांडे यांना एबी फॉर्म घेण्यासाठी बोलविले होते. पण अचानक त्यांना ‘थोडा वेळ वाट पाहा,’ असा निरोप देऊन एक दिवस थांबवून ठेवले. पण आजअखेर त्यांना उमेदवारी देण्यात आली. प्रभाग क्रमांक ३५ मधून प्रसन्न जगताप यांची उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्यांना प्रभाग बदलून प्रभाग क्रमांक २८ मध्ये संधी दिली.तिकीट कापले; पक्ष बदललाप्रभाग क्रमांक ९ मध्ये माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांची उमेदवारी निश्चित समजली जात होती. पण आज दुपारी त्यांच्याऐवजी लहू बालवडकर यांना संधी देण्यात आली. बालवडकर यांना तिकीट कापल्याचे समजताच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. बालवडकर हे कोथरूड विधानसभेसाठीही इच्छुक होते. त्या वेळी त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाचा रोष सहन करावा लागला होता. प्रभाग क्रमांक आठमधून माजी नगरसेवक प्रकाश ढोरे यांना पुन्हा संधी दिली होती. पण त्यांची उमेदवारी बदलून तेथे सनी निम्हण यांना उमेदवारी दिल्याने ढोरे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. प्रभाग क्रमांक २७ मध्ये उमेदवारी न दिल्याने धनंजय जाधव, २८ मधून शंकर पवार यांना उमेदवारी न दिल्याने त्यांनीही राष्ट्रवादीत प्रवेश केला..मोहोळांच्या निकटवर्तीयांवर संक्रातकेंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या नेतृत्वात महापालिकेची निवडणूक लढवली जात आहे. पण प्रभाग क्रमांक ३१ मयूर कॉलनी-कोथरूडमधील त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या उमेदवारीवर संक्रांत आली. मंडलप्रमुख नीलेश कोंढाळकर यांना पक्षाने सोमवारी एबी फॉर्म दिला होता. पण ते मोहोळ यांचे मावस बंधू असल्याच्या तक्रारी पक्षाच्या नेत्यांकडे झाल्या. त्यामुळे मंगळवारी पहाटे त्यांचा एबी फॉर्म रद्द करून त्यांच्याऐवजी दिनेश माथवड यांना उमेदवारी देण्यात आली, तर वृषाली माथवड यांच्या जागी ज्योत्स्ना कुलकर्णी यांना उमेदवारी दिली. तसेच मोहोळ यांचे नातेवाईक असलेल्या श्रीधर मोहोळ, युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष दुष्यंत मोहोळ यांचीही संधी नाकारण्यात आली.पठारेंच्या घरात तीन तिकिटेआमदार-खासदारांच्या मुलांना, नातेवाइकांना उमेदवारी दिली जाणार नाही, असा आदेश भाजपने काढला. त्यामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह शहरातील तीन आमदारांना त्याचा फटका बसला आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार बापू पठारे यांचे चिरंजीव सुरेंद्र पठारे हे दोन आठवड्यांपूर्वी भाजपमध्ये आले, त्यांना तर भाजपने उमेदवारी दिलीच; पण त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी आणि नात्यातील महिलेला, जवळच्या कार्यकर्त्यांनादेखील उमेदवारी दिलेली आहे. पठारे यांच्या कुटुंबात हे तीन उमेदवार दिले जात असताना स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती. भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे तिकीट कापले असताना पठारे यांच्याकडे सढळ हाताने उमेदवारी देण्यात आल्याने भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे..भाजपचे उमेदवार (ऐनवेळीच्या घडामोडींमुळे काही ठिकाणी बदल शक्य)प्रभाग क्रमांक १ - कळस धानोरी राहुल भंडारे, संगीता दांगट, वंदना खांदवे, अनिल टिंगरे२ - फुलेनगर-नागपूर चाळरेणुका उगले-चालवादी, सुधीर वाघमोडे, पूजा जाधव, राहुल जाधव३ - विमाननगर-लोहगाव श्रेयस खांदवे, अनिल सातव, ऐश्वर्या पठारे, रामदास दाभाडे४ - खराडी-वाघोली शैलजित बनसोडे, रत्नमाला सातव, तृप्ती भरणे, सुरेंद्र पठारे५ - कल्याणीनगर-वडगाव शेरी नारायण गलांडे, श्वेता गलांडे, कविता गलांडे, योगेश मुळीक६ - येरवडा-गांधीनगर संतोष आरडे, ईशा विटकर, संगीता धुमाळ, संजय भोसले७ - गोखलेनगर-वाकडेवाडी नीशा मानवटकर, सायली माळवे, रेश्मा भोसले, हरीश निकम८ - औंध-बोपोडी परशुराम वाडेकर, भक्ती गायकवाड, सपना छाजेड, सनी निम्हण९ - सूस-बाणेर-पाषाणरोहिणी चिमटे, गणेश कळमकर, मयूरी कोकाटे, लहू बालवडकर१० - बावधन-भुसारी कॉलनी किरण दगडे, रूपाली पवार, अर्पणा वर्पे, दिलीप वेडेपाटील११ - रामबाग कॉलनी-शिवतीर्थनगर अजय मारणे, शर्मिल शिंदे, मनीषा बुटाला,अभिजित राऊत१२ - शिवाजीनगर-मॉडेल कॉलनी अमृता म्हेत्रे, अपूर्वा खाडे, पूजा जगडे, डॉ. निवेदिता एकबोटे१३ - पुणे स्टेशन- जय जवाननगर नीलेश आल्हाट, शोभा मेमाणे, अश्विनी भोसले, सोनू निकाळजे१४ - कोरेगाव पार्क-घोरपडी-मुंढवा हिमाली कांबळे, किशोर धायरकर, मंगला मंत्री, उमेश गायकवाड१५ - मांजरी बुद्रुक-केशवनगर नंदा आबनावे, डॉ. महादेव कोद्रे, सारिका घुले, शिवराज घुले१६ - हडपसर-सातववाडी शिल्पा होळे, उज्ज्वला जंगले, आबा तुपे, संदीप दळवी१७ - रामटेकडी-माळवाडी वैदुवाडी खंडू लोंढे, शुभांगी होळे, पायल तुपे, प्रशांत तुपे१८ - वानवडी-साळुंखे विहार धनराज घोगरे, कालिंदी पुंडे, कोमल शेंडकर, अभिजित शिवरकर१९ - कोंढवा खुर्द कौसर बाग नूर फातिमा हुसेन खान, सुप्रिया शिंदे, सतपाल पारघे, अमर गव्हाणे२० - शंकर महाराज मठ-बिबवेवाडी राजेंद्र शिळीमकर, मानसी देशपांडे, महेंद्र सुंदेचा, तन्वी दिवेकर२१ - मुकुंदनगर-सॅलिसबरी पार्क प्रसन्न वैरागे, सिद्धी शिळीमकर, मनीषा चोरबोले, श्रीनाथ भिमाले२२ - काशेवाडी-डायस प्लॉट मृणाल कांबळे, संदीप लडकत, अर्चना पाटील, विवेक यादव२३ - रविवार पेठ-नाना पेठ पल्लवी जावळे, अनुराधा मंचे, ऋतुजा गडाळे, विशाल धनवडे२४ - कसबा गणपती, कमला नेहरू रुग्णालय कल्पना बहिरट, उज्ज्वला यादव, देवेंद्र वडके, गणेश बिडकर२५ - शनिवार पेठ-महात्मा फुले मंडई स्वप्नाली पंडित, राघवेंद्र ऊर्फ बापू मानकर, स्वरदा बापट, कुणाल टिळक२६ - घोरपडे पेठ - गुरुवार पेठ समताभूमी विष्णू हरिहर, प्रज्ञा माळवदे, ऐश्वर्या थोरात, अजय खेडेकर२७ - नवी पेठ-पर्वती अमर आवळे, स्मिती वस्ते, लता गौड, धीरज घाटे२८ - जनता वसाहत-हिंगणे खुर्द वृषाली रिठे, मनीषा बोडके, विनया बहुलीकर, प्रसन्ना जगताप२९ - डेक्कन जिमखाना-हॅपी कॉलनी सुनील पांडे, मंजूश्री खर्डेकर, मीताली सावळेकर, पुनीत जोशी३० - कर्वेनगर हिंगणे-होन कॉलनी सुशील मंगडे, रेश्मा बराटे, तेजश्री पवळे, राजाभाऊ बराटे३१ - मयूर कॉलनी-कोथरूड दिनेश माथवड, ज्योत्स्ना कुलकर्णी, वासंती जाधव, पृथ्वीराज सुतार३२ - वारजे-पॉप्युलरनगर हषर्दा भोसले, सायली वांजळे, भारतभूषण बराटे, सचिन दोडके३३ - शिवणे-खडकवासला-धायरी पार्ट धनश्री कोल्हे, ममता दांगट, सुभाष नाणेकर, किशोर पोकळे३४ - नऱ्हे-वडगाव बुद्रुक-धायरी हरिदास चरवड, कोमल नवले, जयश्री भूमकर, राजाभाऊ लायगुडे३५ - सनसिटी-माणिकबाग ज्योती गोसावी, मंजूषा नागपुरे, सचिन मोरे, श्रीकांत जगताप३६ - सहकारनगर-पद्मावती वीणा घोष, शैलजा भोसले, सई थोपटे, महेश वाबळे३७ - धनकवडी-कात्रज डेअरी बाळा धनकवडे, वर्षा तापकीर, तेजश्री बदक, अरुण राजवाडे३८ - बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रज अश्विनी चिंदे, संदीप बेलदरे, राणी भोसले, प्रतिभा चोरघे, व्यंकोजी खोपडे३९ - अप्पर सुपर-इंदिरानगर वर्षा साठे, दिगंबर धवरी, रूपाली धाडवे, बाळा ओसवाल४० - कोंढवा बुद्रुक-येवलेवाडी अर्चना जगताप, वृषाली कामठे, पूजा कदम, रंजना टिळेकर४१ - महंमदवाडी-उंड्री प्राची आल्हाट, जीवन जाधव, स्नेहल दगडे, अतुल तरवडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 