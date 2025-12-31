PMC Election 2025 : पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीत 'एबी फॉर्म'वरून राडा! "उमेदवार अजित पवारांनीच ठरवले", ज्येष्ठ नेत्यांचा घरचा आहेर

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या दोन्हींतील अंतर्गत कलह उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी चव्हाट्यावर आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात शेवटच्या क्षणापर्यंत अन्य पक्षांतील उमेदवारांना प्रवेश देणे सुरू होते, त्याचवेळी त्यांना एबी फॉर्मही देण्यात आले, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ज्येष्ठांच्या मागणीला डावलून त्यांचेही उमेदवार उपमुख्यमंत्री पवार यांनीच ठरविल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ नेत्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांनी धावपळ करत ६० ते ७० जणांना उमेदवारी अर्ज दिले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने १४० पेक्षा जास्त जणांना उमेदवारी अर्ज दिल्याचा दावा केला. .या दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटप, चिन्हावरून दोन दिवस बैठका होऊन सोमवारी रात्री त्याबाबतचे सूत्र ठरले. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने १२५ जागा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाने ४० जागा लढण्याचे निश्चित केले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या निवासस्थानी पवार यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जात होता. दरम्यान, भाजप, मनसे, काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांमधील नाराज उमेदवारांची पवार यांच्याकडे दोन दिवसांपासूनच मोठी रांग लागली होती. .त्यापैकी बहुतांश जणांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात येत होती. काही वर्षांपासून पक्षाचे काम करणाऱ्या, मागील काही दिवसांपासून उमेदवारी अर्जासाठी पक्षाकडे संपूर्ण प्रक्रिया करणाऱ्या उमेदवारांना मात्र एबी फॉर्म न मिळाल्याने त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. एकाच उमेदवाराला दोन प्रभागांसाठी अर्ज दिल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला जात होता. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून १२५ हून अधिक जणांना उमेदवारी अर्ज देण्यात आले..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकारी, नेत्यांकडून त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती, कार्यकर्त्यांना तिकीट देण्याची मागणी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांकडे केली जात होती. त्यांचीही उमेदवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडूनच निश्चित केली जात होती. इच्छुकांना पवार यांच्याकडून उमेदवारीबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता. पक्षाच्या नेत्यांनाही उमेदवारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची चर्चा सुरू होती..पक्षातील इच्छुक उमेदवार एबी फॉर्म मिळण्याच्या अपेक्षेने निवडणूक कार्यालयाबाहेर थांबले होते. अर्ज भरण्यास शेवटचे एक-दोन तास शिल्लक असतानाही पक्षाने त्यांची दखल घेतली नसल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला. अखेर पक्षाच्या ६० ते ७० उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. काहींनी एबी अर्ज स्वीकारून तत्काळ आपले अर्ज दाखल केले, तर काही उमेदवारांनी अर्ज घेण्यास नकार दिला. महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मंगळवारी एबी फॉर्म देण्यावरून नाराजी नाट्य चांगलेच रंगले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.