पुणे : सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकामाचा राडारोडा टाकून अस्वच्छता निर्माण करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला पुणे महापालिकेने २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बुधवार पेठेतील तपकीर गल्ली परिसरात हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आरोग्य विभागाने कारवाई केली..'आरासुरी कन्स्ट्रक्शन’ या बांधकाम व्यावसायिकाकडून बांधकामातून निघणारा राडारोडा नियमांचे उल्लंघन करून सार्वजनिक रस्त्यावर टाकण्यात येत होता. त्यामुळे परिसरात अस्वच्छता पसरत होती आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. याची दखल घेत महापालिकेने संबंधित व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाई केली..घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संतोष वारुळे, परिमंडळ क्रमांक पाचचे उपायुक्त माधव जगताप आणि कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त तिमय्या जगले यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक राहुल राजगोळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाच्या पथकाने २४ नोव्हेंबर रोजी ही कारवाई केली. या वेळी चंद्रवदन गायकवाड, आरोग्य निरीक्षक तौसीफ देशपांडे, कृष्णा अवघडे आणि मुकादम उपस्थित होते..सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे राडारोडा किंवा कचरा टाकून अस्वच्छता निर्माण करणाऱ्यांविरोधात यापुढेही कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.