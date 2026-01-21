पुणे

Pune Politics : विरोधी पक्षनेता पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार? आक्रमक व अभ्यासू नगरसेवकासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात खलबते सुरू

NCP Pune Politics : पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेता कोण होणार, याची उत्सुकता वाढली आहे. बाबूराव चांदेरे, रेखा टिंगरे आणि निलेश निकम यांची नावे चर्चेत असून अजित पवार उद्या अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामध्ये विरोधी पक्षनेता पदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार, यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षाकडून जुन्या जाणत्या, आक्रमक व अभ्यासू नगरसेवकाचा विरोधी पक्षनेता म्हणून विचार केला जात आहे. मात्र विरोधी पक्ष नेत्यासाठी आवश्‍यक आक्रमकता व अभ्यासूपणा हे दोन्ही गुण असणारे नगरसेवकांसाठी पक्षामध्ये खलबते सुरू आहेत. गुरुवारी, विरोधी पक्षनेत्याच्या नावावर पक्षश्रेष्ठींकडून शिक्कामोर्तब होण्याची शक्‍यता आहे.

