Pune Politics : विरोधी पक्षनेता पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार? आक्रमक व अभ्यासू नगरसेवकासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात खलबते सुरू

पुणे : महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामध्ये विरोधी पक्षनेता पदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार, यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षाकडून जुन्या जाणत्या, आक्रमक व अभ्यासू नगरसेवकाचा विरोधी पक्षनेता म्हणून विचार केला जात आहे. मात्र विरोधी पक्ष नेत्यासाठी आवश्यक आक्रमकता व अभ्यासूपणा हे दोन्ही गुण असणारे नगरसेवकांसाठी पक्षामध्ये खलबते सुरू आहेत. गुरुवारी, विरोधी पक्षनेत्याच्या नावावर पक्षश्रेष्ठींकडून शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे..महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला सर्वाधिक २७ जागा मिळाल्या. त्यामुळे भाजपनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामध्ये विरोधी पक्षनेतेपद पदरात पाडून घेण्यासाठी चुरस रंगणार आहे. विरोधी पक्षनेते कोणाला करावे, यावर पक्षामध्ये काही दिवसांपासून खलबते सुरू आहेत. शहराध्यक्ष सुभाष जगताप व सुनील टिंगरे यांनी विरोधी पक्ष नेता ठरविण्याचे अधिकार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले आहेत.दरम्यान, पवार हे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारी निश्चित करण्यात गुंतले आहेत. यासंदर्भात पवार हे गुरुवारी (ता.२२) पवार पुण्यात पक्षाच्या शहर पातळीवरील नेत्यांशी चर्चा करून विरोधी पक्ष नेत्याचे नाव निश्चित करण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी हि नावे चर्चेत !चुरशीच्या लढतीत विजय मिळविणारे, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष, दोनवेळा नगरसेवक राहिलेले बाबूराव चांदेरे यांचे नाव चर्चेत आहे. याबरोबरच माजी महापौर वैशाली बनकर, चार वेळ नगरसेवक राहिलेल्या रेखा टिंगरे यांचीही नावे पुढे आली आहेत. तर स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष ऍड.निलेश निकम, भाजपने तिकीट नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये येऊन अटीतटीच्या लढतीत विजय मिळविलेले अमोल बालवडकर यांचेही नाव चर्चेत आहे. शहराच्या विकासाच्या मुद्द्यावर सभागृहामध्ये आक्रमक भूमिका घेतानाच विरोधी पक्ष नेत्याला अभ्यासू मांडणी करणे गरजेचे असते. .चांदेरे आक्रमक आहेत, सभागृहाचा दांडगा अनुभव असलेल्या बनकर, टिंगरे या तितक्याच अभ्यासू आहेत. तर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या फुटीनंतरही ऍड.निकम हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासमवेत एकनिष्ठ राहिले आहेत. निवडणुकीतील तडजोडीसाठी त्यांनी ऐनवेळी "घड्याळ' चिन्हावर निवडणूक लढवून ते निवडून आले आहेत. तर, दुसऱ्यांदा नगरसेवक झालेले बालवडकर आक्रमक असले तरीही, ते ऐनवेळी पक्षात आले आहेत. सुभाष जगताप यांचा निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे त्यांचा पत्ता आपसूकच कट झाला आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांच्या नावामध्ये आक्रमकता, अभ्यासूपणा हे गुण जुळून येत नसल्याची पक्षामध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पक्षाकडून कोणत्या नावावर शिक्कामोर्तब केला जाणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.