पुणे

Pune PMC School: शालेय विद्यार्थ्यांना धुवायला लावले नगरसेविकेचे पाय; पुण्यात गुरुपौर्णिमेनिमित्त धक्कादायक प्रकार

BJP Corporator Varsha Sathe Sparks Backlash After Students Wash Her Feet During Guru Purnima Event: सुखासागर नगर येथील महापालिकेच्या शाळेत गुरुपौर्णिमेनिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले होते. कार्यक्रमासाठी भाजपच्या नगरसेविका वर्षा साठे यांना बोलावण्यात आले होते.
Pune PMC School Controversy

Pune PMC School Controversy

esakal

संतोष कानडे
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NCP Sharadchandra Pawar Party: गुरुपौर्णिमेनिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान एका महिला नगरसेविकेचे पाय विद्यार्थ्यांकडून धुवून घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पुणे शहरातील सुखरसागर नगर भागातील महानगरपालिकेच्या शाळेतला हा प्रकार आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे पुणे शहर उपाध्यक्ष अमोल परदेशी यांनी या प्रकाराचा निषेध केला.

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