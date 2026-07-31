Pune PMC School: शालेय विद्यार्थ्यांना धुवायला लावले नगरसेविकेचे पाय; पुण्यात गुरुपौर्णिमेनिमित्त धक्कादायक प्रकार

NCP Sharadchandra Pawar Party: गुरुपौर्णिमेनिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान एका महिला नगरसेविकेचे पाय विद्यार्थ्यांकडून धुवून घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पुणे शहरातील सुखरसागर नगर भागातील महानगरपालिकेच्या शाळेतला हा प्रकार आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे पुणे शहर उपाध्यक्ष अमोल परदेशी यांनी या प्रकाराचा निषेध केला. .सुखासागर नगर येथील महापालिकेच्या शाळेत गुरुपौर्णिमेनिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले होते. कार्यक्रमासाठी भाजपच्या नगरसेविका वर्षा भीमराव साठे यांना बोलावण्यात आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान, विद्यार्थ्यांनी त्यांचे पाय धुतले असल्याचे समोर आले..Hockey Jersey Controversy: हॉकी संघाच्या भगव्या जर्सीवरून वाद पेटला, अध्यक्षांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला... Email ने उडवली खळबळ; नेमका वाद काय?.या प्रकाराबाबत आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने निषेध केलाय. ''शाळा या शिक्षण, समता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासण्याची ठिकाणे असून त्या व्यक्तिपूजेचे केंद्र बनू नयेत.. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तक, पेन आणि संविधान असावे, कोणत्याही व्यक्तीची पूजा नव्हे, असे त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांकडून लोकप्रतिनिधीचे पाय धुण्याचा प्रकार घडला असेल, तर तो संविधानिक मूल्यांच्या विरोधात असून शिक्षण व्यवस्थेला काळिमा फासणारा असल्याचे परदेशी यांनी म्हटले आहे..Railway Project: रेल्वे मंत्रालयाचा मोठा निर्णय! राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन सुरू; सुपीक शेती वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध.''हा फोटो समोर आला तेव्हा धक्काच बसला. भाजपचे पदाधिकारी लहान मुलांना अधोगतीला घेऊन जात आहेत. ज्या मुलांकडून पाय पुसून घेतले त्या मुलांच्या आई-वडिलांना काय वाटलं असेल. त्या मुलांच्या आई-वडिलांना बोलून त्या मुलांचं पाद्यपूजन करणं अपेक्षित होतं. भाजपचे ढीगभर नगरसेवक निवडून आले आहेत मात्र टिचभर अक्कल नाही. लोकप्रतिनिधी झालात म्हणजे तुम्ही पुणेकरांचे बाप झालात का? झालेला प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे . त्यांनी माफी मागावी. ज्या शाळेत हा प्रकार घडला आहे त्यांची चौकशी झाली पाहिजे.-रूपाली पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.