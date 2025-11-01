PMC News : ‘स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट’च्या कामांना सुरुवात, मार्चपासून प्रवासी नागरिकांच्या सेवेत येणार; पाच अद्ययावत स्वच्छतागृहे

पुणे : पुणे महापालिकेकडून नागरिक आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. शहराच्या विविध भागांत अत्याधुनिक सुविधा असलेली ‘स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट’ उभारण्याचे काम सुरू झाले असून, ही स्वच्छ, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानसंपन्न स्वच्छतागृहे नागरिकांना अधिक स्वच्छतेचा आणि सुसंस्कृततेचा अनुभव देणार आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत पाच ‘स्मार्ट टॉयलेट’चे काम पूर्ण होणार असून, त्यानंतर ती वापरासाठी खुली केली जाणार आहेत. .वेगवेगळ्या कामानिमित्त राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणात नागरिक येतात. संबंधित नागरिकांना शहरात आल्यानंतर अंघोळीसाठी बाथरूम, स्वच्छतागृहासाठी हॉटेल्स, लॉजचा आधार घ्यावा लागतो. नागरिकांची होणारी ही गैरसोय लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहराच्या विविध भागात अद्ययावत सोई-सुविधायुक्त स्वच्छतागृह उभारण्याच्या सूचना काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेला केल्या होत्या. महापालिकेने नागपूरच्या धर्तीवर शहराच्या ‘स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट’ उभारण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार बालेवाडी, शेवाळवाडी, कात्रज, वाघोली, स्वारगेट या ठिकाणी ही स्वच्छतागृहे होणार आहेत. .बालेवाडी येथील पीएमपी आगाराच्या आवारातील स्वच्छतागृहाचे काम सुरू आहे. शेवाळवाडी, वाघोली येथील स्वच्छतागृहाच्या कामाला पुढील आठवड्यात सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर कात्रज चौक, स्वारगेट येथील स्वच्छतागृहांची कामे सुरू होतील. पाचही स्वच्छतागृहांची कामे मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. महापालिका पाच स्वच्छतागृहांच्या कामांसाठी चार कोटी ३१ लाख रुपये इतका निधी खर्च करणार आहे. घनकचरा विभागाकडून स्वच्छतागृहाची कामे केली जात असल्याची माहिती उपअभियंता अजित नाईकनवरे यांनी दिली..Karad Crime: जखिणवाडी खूनप्रकरणी तिघांना कोठडी; दाेघे अल्पवयीन संशयितांची बालसुधारगृहात रवानगी.शहराच्या प्रवेशद्वारांवर नागरिकांच्या सोईसाठी पाच ‘स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट’ उभारले जाणार आहेत. या स्वच्छतागृहांची कामे सध्या सुरू आहेत. मार्च महिन्यापर्यंत ही कामे पूर्ण होतील. या स्वच्छतागृहांमुळे प्रवासी नागरिकांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होईल.- संदीप कदम, प्रमुख, घनकचरा विभाग, महापालिका.वैशिष्ट्ये काय?सर्व स्वच्छतागृहे वातानुकूलितअंघोळीसाठी अद्ययावत बाथरूम, चेंजिंग रूमची सुविधामोबाईल, लॅपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, वायफाय सुविधामहिला, पुरुष व तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र सुविधाअपंग, दिव्यांग नागरिकांसाठी अडथळेविरहित प्रवेश व्यवस्थास्वच्छतागृहांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.