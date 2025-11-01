पुणे

PMC News : सुमारे बाराशे कोटींच्या निविदांना मान्यता, एसटीपी प्रकल्प; पुणे महापालिकेकडून निविदांसाठी ‘हॅम’ पद्धतीचा वापर

PMC Approves ₹1200 Crore STP Renovation Project : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने बाराशे कोटी रुपये खर्चाच्या आणि हॅम (HAM) मॉडेलवर आधारित, दोन नवीन आणि चार जुन्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या (STP) नूतनीकरणाच्या निविदांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे प्रशासनाने ११० कोटी रुपयांची बचत केल्याचा दावा केला आहे.
PMC Approves ₹1200 Crore STP Renovation Project

PMC Approves ₹1200 Crore STP Renovation Project

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहराच्या वेगवेगळ्या भागात दोन नवीन, तर चार जुन्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या (एसटीपी) नूतनीकरणासाठी काढलेल्या निविदा महापालिकेच्या स्थायी समितीने शुक्रवारी मंजूर केल्या. संबंधित कामासाठी सुमारे बाराशे कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या निविदा महापालिकेने हॅम (हायब्रीड ऍन्युइटी मॉडेल) पद्धतीने काढल्या आहेत. त्याद्वारे ११० कोटी रुपयांची बचत केल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
pmc
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com