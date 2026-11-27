पुणे : प्रत्यक्षात रस्ता विकसित न करताच कागदोपत्री रुंदीकरण दाखवून बांधकाम व्यावसायिकांना टीडीआर आणि प्रीमियम एफएसआयचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न काही माननीयांकडून होत आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २१० चा आधार घेत आणलेला वादग्रस्त रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव त्यांनी स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवरून मागे घेतला. तसेच, यापुढे प्रत्यक्ष रस्ता विकसित होण्यापूर्वी अतिरिक्त एफएसआय आणि टीडीआरचे लाभ देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करणारे परिपत्रक काढले आहे..कलम २१० नुसार रस्ता रुंदीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर करून प्रत्यक्ष जागा ताब्यात न घेताच बांधकाम व्यावसायिकांना अतिरिक्त बांधकामाचे लाभ मिळवून देण्याचे प्रकार होत आहेत. यातून भविष्यात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.याला आळा घालण्यासाठी आयुक्तांनी नवीन नियमावली स्पष्ट केली आहे. प्रस्तावित रस्ता संपूर्ण लांबीमध्ये प्रत्यक्ष विकसित झाल्याशिवाय त्या रस्त्यालगतच्या नवीन, वाढीव किंवा दुरुस्तीच्या बांधकामांना यूडीसीपीआर-२०२० नुसार प्रीमियम एफएसआय, टीडीआर किंवा अन्य कोणतेही अतिरिक्त लाभ देऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत. या परिपत्रकाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शहर अभियंत्यांवर सोपविण्यात आली आहे..कमला नेहरू उद्यानाच्या रस्त्याचा प्रस्ताव मागेकमला नेहरू उद्यान ते कै. भाऊसाहेब पटवर्धन मार्गादरम्यानचा साडेसात मीटर रुंदीचा रस्ता नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. युसूफ रशीद अत्तार यांच्या अर्जावरून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र, दक्षता विभागाने दोन वेळा प्रतिकूल अभिप्राय दिला. प्रस्तावात रस्त्याची लांबी २९० मीटर, तर नकाशात ३८० मीटर दाखविण्यात आली होती. रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागा महापालिकेच्या ताब्यात नव्हती. तसेच, पुढील रस्ता रुंद करण्याचे नियोजन नसल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता होती. या त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मागे घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.