PMC News : पुणे महापालिकेतील टीडीआर प्रक्रिया आता ९० दिवसांत पूर्ण; १ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी

TDR Process Streamlined: PMC Aims for 90-Day Clearance : पुणे महापालिकेची किचकट टीडीआर (TDR) प्रक्रिया आता ९० दिवसांत पूर्ण होणार, आयुक्त नवल किशोर राम यांचे पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचे आदेश.
पुणे : पुणे महापालिकेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स - टीडीआर) प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अनेक महिने लागत होता. पण आता ही कमी कागदपत्रांसह ही प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे. ९० दिवसात टीडीआरची फाइल मंजूर करायची असे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी काढले आहेत. एक नोव्हेंबरपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.

