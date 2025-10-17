PMC News : पुणे महापालिकेतील टीडीआर प्रक्रिया आता ९० दिवसांत पूर्ण; १ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी

पुणे : पुणे महापालिकेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स - टीडीआर) प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अनेक महिने लागत होता. पण आता ही कमी कागदपत्रांसह ही प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे. ९० दिवसात टीडीआरची फाइल मंजूर करायची असे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी काढले आहेत. एक नोव्हेंबरपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे..महापालिकेच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना भूसंपादन करताना प्रशासनाकडून जागा मालकांनी टीडीआर किंवा एफएसआय घ्यावा यासाठी आग्रह केला जातो. महापालिकेत बांधकाम विभागात खास टीडीआर सेल आहे. तेथे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर बांधकाम विभाग, विधी विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय, दक्षता विभाग आणि त्यानंतर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर टीडीआरची फाइल मंजूर होते. पण टीडीआरचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना, आर्किटेक्चर किंवा संबंधित अन्य व्यक्तींना महापालिकेत भरपूर खेटे माराव्या लागतात. .टीडीआर योग्य पद्धतीने दिला जात आहे की नाही याची तपासणीची प्रक्रिया किचकट असल्याने स्वाक्षरी करण्यास बराच विलंब लावतात. अनेकदा प्रस्ताव योग्य असला तरी विविध विभागांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत अशी अवस्था आहे. टीडीआरच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याने या फाइल मंजूर होण्यास दोन वर्षापर्यंतचा कालावधी लागत आहे. फार मोठा वशिला लावला तरी किमान वर्षभर तरी टीडीआरसाठी पालिकेत खेटे मारावे लागत आहेत..महापालिकेच्या या कामकाजाच्या पद्धतीविरोधात शहरातील आमदारांनी विधानसभेत महापालिकेवर वर टीका करत यात पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली होती.टीडीआरच्या संदर्भात आयुक्तांनी ऑगस्ट महिन्यात बैठक घेऊन टीडीआरचा आढावा घेतला होता आणि टीडीआरची प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण झाली पाहिजे अशी कार्यपद्धती करण्याचे आदेश दिले होते. गेले दोन महिने यासंदर्भात महापालिकेत अनेक बैठका झाल्या आहेत. त्यानंतर आता ९० दिवसात टीडीआरची फाइल निकाली काढण्याचे निश्चित झाले आहे. जर ९० दिवसाच्या पुढे फाइल प्रलंबित राहिली तर पुढच्या ३० दिवसात ती निकाला काढावी लागेल आणि अधिकाऱ्यांना आयुक्तांकडे खुलासा करावा लागणार आहे..Pune News: Nilesh Ghaiwal, Bandu Andekar, Gajanan Marne सह टोळ्यांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा | Sakal News.‘‘टीडीआर देण्याची प्रक्रिया विनाकारण खूप किचकट करून ठेवली होती. यात ४० विविध कागदपत्र लागत होती. आता याची संख्या २० वर आणली आहे. ९० दिवसात टीडीआरच्या फाइलवर योग्य निर्णय देणे बंधनकारक असणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून याची अंमलबजावणी होईल. दर सात दिवसांनी प्रत्येक फाइलचा आढावा घेतला जाणार आहे. जर अर्जदाराच्या चुका असतील तर त्या देखील सांगितल्या जातील. त्यामुळे फाइल प्रलंबित राहणार नाही.’’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.महत्त्वाचे मुद्दे- पारदर्शकता वाढविण्यासाठी टीडीआरचे पोर्टल सर्व सामान्य नागरिकांना पाहता येणार- जुने प्रलंबित प्रस्तावही लवकर निकाली काढण्यासाठी आढावा घेतला जाणार- विनाकारण फाइल थांबवून ठेवता येणार नाही- अयोग्य फाइल फेटाळून लावण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीत बदल करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.