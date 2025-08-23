Pune Election: नव्या प्रभाग रचनेमुळे १६ प्रभागांमध्ये गडबड; ६४ नगरसेवकांवर थेट परिणाम; 'या' पक्षांना बसणार फटका

Pune Latest News: पुणे महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेत ३८ क्रमांकाचा आंबेगाव-कात्रज हा प्रभाग पाच सदस्यांचा करण्यात आला आहे. तीन सदस्यांचे तीन प्रभाग रद्द करून ते चार सदस्यांचे करण्यात आले आहेत. यामुळे लोहगाव पासून ते कात्रज पर्यंत १६ प्रभागांच्या हद्दीमध्ये काही ठिकाणी किरकोळ तर काही ठिकाणी मोठे बदल झाले. याचा परिणाम थेट ६४ नगरसेवकांवर होणार आहे. शिवसेनेच्या या चालीमुळे भाजपच्या मातब्बर नगरसेवकांसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचे ४० प्रभाग तर पाच सदस्यांचा एक प्रभाग असे एकूण ४१ प्रभागातून १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. प्रशासनाकडून प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली जात असताना शासनाच्या निकषानुसार ३९ प्रभाग ४ सदस्यांचे आणि तीन प्रभाग तीन सदस्यांचे असे ४२ प्रभाग केले होते. पाचचा प्रभाग केला गेला नव्हता. हे तीनचे प्रभाग पुणे कॅन्टोन्मेंट, पर्वती या मतदारसंघातील होते. सोमवारपेठ-रास्तापेठ-मंगळवार पेठ, सॅलिसबरी पार्क आणि बालाजीनगरचा हे तीन प्रभाग सत्ताधारी भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी फायदेशीर ठरणार होते. तीन सदस्यीय प्रभागांसह तयार केलेली प्रभाग रचना महापालिकेने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. ही प्रभाग रचना करताना महायुतीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह महाविकास आघाडीला विश्वासात घेतले गेले नसल्याने भाजप व प्रशासनावर टीका केली जात होती..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाकडे प्रारूप प्रभाग रचना सादर झाल्यानंतर यात बदल करण्यात आले. तीनचे तीन प्रभाग करणे नियमात बसत नाही, त्याऐवजी पाच सदस्यांचा एक प्रभाग केला जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. प्रभाग रचनेसाठी जी नियमावली होती, त्यातही तीनचे किती प्रभाग करता येतील याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम होता. नेमके त्यावर नगरविकास विभागाने त्यावर हरकत घेऊन तीनचे तीन प्रभाग रद्द करून पाच सदस्यांचा एका प्रभाग केला. त्यातही शिवेसनेचे आमदार विजय शिवतारे यांचा प्रभाव असलेल्या पुरंदर विधानसभा मतदारसंघातील भागाचा समावेश प्रामुख्याने केला आहे..या प्रभागांच्या हद्दी बदलल्यातीनचे तीन प्रभाग रद्द करून एक पाच सदस्यांचा प्रभाग तयार केल्याने १६ प्रभागांच्या हद्दी बदलल्या आहेत. लोहगाव-धानोरी, फुलेनगर-नागपूर चाळ, येरवडा-गांधीनगर, पुणे स्टेशन-जयजवान नगर, कमला नेहरू रुग्णालय-रास्तापेठ, रविवार पेठ-नाना पेठ, काशेवाडी-डायस प्लॉट, गुरुवार पेठ-घोरपडे पेठ, मुकुंदनगर-सॅलिसबरी पार्क, कोंढवा खुर्द-कौसरबाग, बिबवेवाडी-महेश सोसायटी, अप्पर-इंदिरानगर, कोंढवा बुद्रूक-येवलेवाडी, वानवडी-साळुंखेविहार, नऱ्हे-वडगाव बुद्रूक, कोरेगाव पार्क मुंढवा या प्रभागांचा यात समावेश आहे. काहींच्या किरकोळ तर काहींच्या मोठ्या प्रमाणात हद्दी बदलल्या आहेत. हक्काची मतपेटी अन्य प्रभागात गेल्याने राजकीय समीकरणे बदलाची शक्यता आहे..बिडकर, धनकवडे, शिंदेचा फटकातीन सदस्यांचे तीन प्रभाग करताना भाजपने माजी सभागृहनेते गणेश बिडकर, श्रीनाथ भिमाले यांच्या प्रभागांच्या हद्दी बदलल्या आहेत. या बदलामुळे बिडकर यांचा भाग माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या कसबा पेठ भागाला जोडला गेला आहे. त्यामुळे महायुतीतील हे राजकीय विरोधक २०१७ प्रमाणे पुन्हा एकदा एकमेकांच्या समोर येण्याची शक्यता आहे. पण या दोन महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांमधील राजकीय संघर्ष होऊ नये याची काळजी महायुतीच्या नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, भाजपचे अनेक इच्छुक प्रभाग कसा होईल याबाबत बिडकर यांच्याकडून मार्गदर्शन घेत होते. पण बिडकर यांनाच त्यांचा प्रभाग शासनाने ‘सेफ’ ठेवला नाही. तसेच या बदलाचा सर्वाधिक फटका माजी महापौर दत्ता धनकवडे यांचा बसला आहे. .प्रशासनाने शासनाकडे पाठवलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेत बालाजीनगर व अन्य काही भाग तीन सदस्यांचा करण्यात आला होता. पण पाच सदस्यांचा प्रभाग करताना धनकवडे यांच्या प्रभागाचे अस्तित्वच संपले आहे. त्याचा हक्काचा भाग पाच प्रभागात विभागला गेला आहे. तस काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा प्रभाव असलेला सोमवार पेठेचा भाग प्रभाग १३ मधून वगळला आहे. प्रभाग १३ मधील तेथे येरवड्यातील काही या प्रभागाला जोडला गेल्याने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक संजय भोसले यांचा क्रीम भाग त्यांच्या प्रभाग क्रमांक ६ मधून वगळला गेला आहे. तर अन्य प्रभागात झालेल्या बदलांमुळे किरकोळ फरक पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.