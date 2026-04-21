Video: पुण्यात पीएमपी बस थेट दुकानात घुसली! अप्पा बळवंत चौकातील थरार; व्हिडीओ व्हायरल

Pune Latest News: शहराच्या मध्यवस्तीत अप्पा बळवंत चौकाजवळ भरधाव पीएमपी बस थेट एका लग्नपत्रिकेच्या दुकानात घुसल्याचा थरार मंगळवारी (ता. २१) दुपारी घडला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, दुकानातील फर्निचर आणि समोर पार्क केलेल्या दुचाकींचे नुकसान झाले आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास वडगाव बुद्रुक ते पुणे रेल्वे स्थानक मार्गावरील पीएमपी बस बाजीराव रस्त्यावरून निघाली होती. रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या ट्रकला चुकविताना चालकाचे बसवरील नियंत्रण अचानक सुटल्याने बस थेट प्रकाश कार्ड॒स या दुकानात घुसली. यामध्ये दुकानातील फर्निचर, साहित्य आणि दुचाकींचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. तसेच, शेजारी असलेल्या श्री बालाजी कार्ड॒स या दुकानाच्या फलकाचेही नुकसान झाले. या अपघातात सुमारे १२ ते १३ लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..ऐन गर्दीच्या वेळी हा अपघात झाल्याने परिसरात वाहतूक कोंडी झाली. घटनेची माहिती मिळताच विश्रामबाग ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अरुण घोडके पथकासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पीएमपी अधिकाऱ्यांना पाचारण करून अपघातग्रस्त बस क्रेनच्या साहाय्याने बाजूला केली. त्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत झाली..याप्रकरणी प्रकाश कार्ड॒सचे मालक विनोद पतंगे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात बसचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी चालकाला ताब्यात घेतले असून, ससून रुग्णालयात त्याची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. 'स्टेअरिंगवरील ताबा अचानक सुटल्याने हा अपघात झाला,' असा दावा चालकाने केला आहे. मात्र, बसमध्ये तांत्रिक बिघाड होता की चालकाच्या चुकीमुळे हा अपघात झाला, याचे नेमके कारण शोधण्याचा तपास पोलिस करत आहेत, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक घोडके यांनी दिली.