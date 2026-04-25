पुण्यात भयंकर प्रकार! मद्यपीने पीएमपीएलची बस हायजॅक करुन उलट्या दिशेने पळवली; रहदारीच्या रस्त्यावर थरार

Pune Latest News: पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका माथेफिरु मद्यपी चालकाने पीएमपीएलची बस हायजॅक करुन उलट्या दिशने पळवली. गुडलक चौक ते डेक्कन चौकादरम्यान ही घटना घडली. पोलिसांनी मोठ्या प्रयत्नाने ही बस पकडून मद्यपीला चोप दिला. सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही.नेमकं काय घडलं?पीएमपीएल बस ही पुणे मनपा जवळील डेंगळे पुलाजवळ उभी होती. बसमध्ये सीएनजी कमी झाला होता म्हणून चालकाने पीएमपीएल बस डेंगळे पुलावर पार्किंग केली होती. याच संधीचा फायदा घेत एका मद्यपीने ही बस चक्क हायजॅक केली. पीएमपीएलच्या सिक्युरिटी कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जपणामुळे अज्ञात व्यक्तीने ही बस पळवली. मद्यधुंद व्यक्तीने ही बस जंगली महाराज रस्त्याने गुडलक चौकात आणली. त्यानंतर डेक्कन येथे त्याला पकडण्यात आले. तुळशीराम राठोड असं मद्यपी व्यक्तीचं नाव आहे. पोलिसांनी पाठलाग करून बसला रोखलं आणि चालकाला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर पोलिसांनी मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या चालकाला चांगलाच चोप दिला. शनिवारी सायंकाळी ५.३० वाजल्याच्या दरम्यान ही घटना घडली. सुदैवाने यावेळी कुठलीही दुर्घटना घडली नाही.. आणि कोणत्याही दुसऱ्या वाहनांना धक्का लागलेला नाही. या चालकाने विरूद्ध दिशेने बस चालवली असल्याची माहिती आहे. MH 12 YB 5086 असा या बसचा क्रमांक होता. पोलिसांना संशय आला अन्..शनिवारी सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास डेक्कन बस स्थानकातून अज्ञात व्यक्तीने बस पळवली. मद्यपीने ही बस थेट गुडलक चौकापर्यंत आणली. मात्र, चौकात बस वळवताना त्याला वाहनावर पूर्ण नियंत्रण ठेवता आले नाही. त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने परिसरातील पोलिसांचे लक्ष त्याच्याकडे गेले. पोलिसांनी तत्काळ पाठलाग करून सिग्नलजवळ बस थांबवली आणि चालकाला ताब्यात घेतले. चौकशी दरम्यान संबंधित व्यक्तीने बस पळवल्याचं उघड झालं. या घटनेत पोलिसांची तत्परता दिसून आली. पोलिसांनी बस सुरक्षितपणे पुन्हा डेक्कन डेपोमध्ये नेली. आरोपीला डेक्कन पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या या प्रकरणी पुढील तपास सुरू असून,आरोपीने हा प्रकार नेमका कशासाठी केला, याचा शोध घेतला जात आहे. डेक्कन पोलिस अधिक तपास करत आहेत.