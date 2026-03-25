PMP Bus: पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक गतिमान; पीएमपीत १५९९ बस दाखल, मेट्रोचा २०० किलोमीटर विस्तार अर्थसंकल्पात जाहीर

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक गतिमान, सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी मेट्रोचा २०० किलोमीटर विस्तार आणि पीएमपीच्या ताफ्यात १५९९ बस दाखल करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे..मेट्रोच्या स्वारगेट ते कात्रज, खडकवासला ते खराडी, नळस्टॉप ते माणिकबाग आणि रामवाडी ते वाघोली या नवीन मार्गांचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. तसेच शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा मेट्रो मार्ग मे महिन्यात सुरू करण्याचे नियोजन होणार आहे..Pune Metro : स्वारगेट-कात्रज मेट्रोची निविदा मंजूर; तीन महिन्यांत कामाला होणार सुरुवात.मेट्रो आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) यांच्यात एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करून प्रवाशांना 'एण्ड टू एण्ड' सेवा देण्यावर भर देणार आहे. पीएमपी बस, ई-रिक्षा आणि ई-सायकल यांसारख्या फीडर सेवांच्या माध्यमातून प्रवास सुलभ करण्यात येईल, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे..मेट्रो मार्गांच्या परिसरातील 'टीओडी झोन'साठी सहा महिन्यांत सर्वंकष वाहतूक नियोजन आराखडा तयार केला जाणार आहे. तसेच कोथरूड, वारजे आणि दांडेकर पूल येथे मेट्रो व उड्डाणपुलांचे एकत्रित नियोजन केले आहे..पीएमपीच्या ताफ्यात सक्षमीकरणासाठी यंदा स्वमालकीच्या एक हजार सीएनजी बसआणि जीसीसी तत्त्वावरील ५९९ बस दाखल होतील. पीएमपीचा सर्वसमावेशक बिझनेस प्लॅन तयार केला आहे..पदपथ अतिक्रमणमुक्त करणारविकास आराखड्यातील ३२ मिसिंग लिंकपैकी १२ रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ६५ किलोमीटर रस्ते नागरिकांसाठी खुले होतील. या कामांच्या भूसंपादनासाठी ४०० कोटींची तरतूद केली आहे. यंदा १२ नवीन रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शहरातील पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणार आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: जुन्या शहरात पुन्हा धावणार स्मार्ट बस – पर्यटक व नागरिकांसाठी सुविधा वाढवणार.महत्त्वाचे नियोजनपीएमपीच्या प्रवास भाड्यात ६० वर्षांवरील नागरिकांना ५० टक्के सवलतशहरातील प्रमुख ३५ रस्त्यांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी 'रस्ते दत्तक योजना'लक्ष्मी रस्ता, थोरले बाजीराव रस्ता आणि छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता यांना हेरिटेज स्वरूप देण्याचे नियोजनअर्बन स्ट्रीट गाइडलाइन्सनुसार अडथळाविरहित, स्वच्छ आणि सुरक्षित पदपथ करणाररस्त्यांवरील चेंबर समपातळीत आणणे, खड्डेमुक्त रस्ते आणि गतिरोधकांसाठी निश्चित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करणार.