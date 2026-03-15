PMPML Bus: ‘पीएमपी’त महिला असुरक्षित; ‘परिसर’चा अहवाल; ५७ टक्के प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण

पुणे : 'पीएमपी' बसधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना आजही असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. बसची प्रतीक्षा, थांब्यांवरील अंधार आणि प्रवासातील गर्दी, यामुळे ५७ टक्के महिला प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..हे चित्र बदलण्यासाठी 'पीएमपी' प्रशासनाने तातडीने 'जेंडर ॲक्शन प्लॅन' (लिंगभाव कृती आराखडा) राबविणे गरजेचे आहे,'' असा निष्कर्ष परिसर संस्थेने काढला असून, त्याचा अहवालदेखील 'पीएमपी'कडे सादर केला आहे..परिसर संस्थेच्या तन्झील अल्लापूर आणि श्वेता वेर्णेकर यांनी 'पीएमपीएमएल'च्या सहव्यवस्थापकीय संचालक अॅलिस पोरे यांची भेट घेऊन अहवाल सादर केला. हडपसरमधील सात बस थांब्यांची तपासणी केली. शिवाय, ५४० महिला प्रवाशांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अहवाल सादर करण्यात आला..अहवालात काय?जवळपास ४४ टक्के महिलांना बससाठी १० मिनिटांहून अधिक काळ ताटकळत उभे राहावे लागते, तर २२ टक्के महिलांना ३० मिनिटांहून अधिक वेळ वाट पाहावी लागते.वाहतुकीच्या अडचणींमुळे ८ टक्के महिलांनी शिक्षण किंवा नोकरी सोडल्याचे, तर १२ टक्के महिलांनी घराजवळच नोकरी शोधली. हडपसरमधील एकाही बस थांब्यावर आपत्कालीन मदतीसाठी व्यवस्था किंवा सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत..'महिला स्पेशल नको, बस सुरक्षित करा'सर्वेक्षणात ४७ टक्के महिला प्रवाशांनी 'केवळ महिलांसाठीच्या' स्वतंत्र बसऐवजी नियमित बसमध्येच अधिक सुरक्षा आणि शिस्त देण्याची मागणी केली. केवळ काही बस महिलांसाठी राखीव ठेवण्यापेक्षा संपूर्ण यंत्रणाच महिलाभिमुख करणे ही उत्तम सार्वजनिक नियोजनाची लक्षणे असल्याचे मत 'परिसर'च्या श्वेता वेर्णेकर यांनी मांडले..या शिफारशीबसमध्ये 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे आणि पॅनिक बटन कार्यान्वित करणे.चालक आणि वाहकांना लिंग-संवेदनशीलतेबाबत प्रशिक्षण देणे.बस थांब्यांवर पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करणे.प्रवाशांसाठी निनावी तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करणे.