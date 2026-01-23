Pune News : पुण्यातील सर्व पोलिस ठाणे होणार 'हरित', पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार; ‘एम्प्रेस गार्डन’मध्ये पुष्पप्रदर्शनाचे उद्घाटन

पुणे/घोरपडी : निसर्गसंवर्धन ही केवळ सरकारचीच नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शहरातील सर्व ४४ पोलिस ठाणे ‘हरित पोलिस ठाणे’ म्हणून विकसित करण्यात येणार असल्याची घोषणा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केली. ‘खाकीसेना’ आता ‘हरितसेने’च्या रूपात पर्यावरण रक्षणासाठी सक्रियपणे कार्य करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.‘एम्प्रेस गार्डन’मध्ये यंदा आयोजित पुष्पप्रदर्शन-२०२६ चे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. २३) पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या कार्यक्रमास प्रदर्शन समितीच्या उपाध्यक्षा सुमन किर्लोस्कर, मानद सचिव सुरेश पिंगळे, सहसचिव अनुपमा बर्वे, पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर आदी उपस्थित होते..Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.अमितेश कुमार म्हणाले, ‘‘बोन्साय पद्धतीने वाढवलेले वृक्ष अमूल्य आहेत. त्यांची किंमत मोजणे कठीण आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण ही काळाची गरज असून, यासाठी सरकार व प्रशासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, नागरिकांनीही पुढाकार घेणे तितकेच आवश्यक आहे. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेला हिरवागार परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निसर्गसंवर्धन ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पोलिस विभाग निष्ठेने पार पाडेल. शहरातील सर्व पोलिस ठाणे ‘हरित पोलिस ठाणे’ म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रत्येक पोलिस कर्मचारी सक्रिय सहभाग घेईल.’’यंदा एम्प्रेस गार्डनमधील पुष्पप्रदर्शन आपल्या अनोख्या व कलात्मक सादरीकरणामुळे नागरिकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. जपानी पद्धतीतील इकेबाना पुष्परचना, विविध प्रकारचे बोन्साय वृक्ष, तसेच कलात्मक सजावटींमुळे प्रेक्षकांना निसर्गाच्या सौंदर्याची वेगळीच अनुभूती मिळत आहे..या प्रदर्शनात पुण्यासह कोल्हापूर, सांगली, नाशिक आणि इतर राज्यांतील नामांकित नर्सरी व्यावसायिकांनी सहभाग घेतला आहे. त्यांनी सादर केलेल्या दुर्मिळ व आकर्षक वनस्पतींनी बागकामप्रेमींचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. बागकामप्रेमींसाठी गुलाब फुलांची सजावट स्पर्धा, फळ-भाजी स्पर्धा, आकर्षक कुंड्यांच्या स्पर्धा तसेच गुलाब पुष्प स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. हे पुष्पप्रदर्शन २७ जानेवारीपर्यंत खुले राहणार असून, अधिकाधिक नागरिकांनी या हरित उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.