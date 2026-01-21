पुणे
Pune Traffic : पुणेकरांनो लक्ष द्या! २३ जानेवारीला 'ग्रँड टूर' सायकल स्पर्धा; पाहा कोणते रस्ते राहणार बंद
Pune Road Blocks : पुण्यात २३ जानेवारी रोजी 'बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६' आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेनिमित्त वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. दुपारी १२ ते ४ दरम्यान शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते बंद राहतील.
पुणे : ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवार, २३ जानेवारी रोजी शहरातील प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरते बदल करण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेमुळे नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी केले आहे.