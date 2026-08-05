पुणे

तीन पिस्तूल, जिवंत काडतुसांसह नऱ्ह्यातून दोघांना अटक

तीन पिस्तूल, जिवंत काडतुसांसह नऱ्ह्यातून दोघांना अटक
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पुणे, ता. ५ : नऱ्हे परिसरातील स्वामी नारायण मंदिराच्या पाठीमागे गुन्हे शाखेने दोन सराईत गुन्हेगारांसह एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले. आरोपींकडून तीन गावठी पिस्तूल, चार जिवंत काडतुसे, दोन मोबाइल आणि चोरीची दुचाकी असा अडीच लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. शुभम साधू चव्हाण (वय २०, रा. त्रियाग सोसायटी, आंबेगाव बुद्रुक) आणि शुभम सतीश डोके (वय १९, रा. मेमाणे सोसायटी, नऱ्हे गाव) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. हे दोघे जण नऱ्हे पोलिस ठाण्यात दाखल जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात पाहिजे असलेले आरोपी होते.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांचे पथक मंगळवारी (ता. ४) परिसरात गस्त घालत असताना पोलिस अंमलदार किशोर शिंदे, पुरुषोत्तम गुन्ला आणि योगेश झेंडे यांना खबऱ्याकडून आरोपींची माहिती मिळाली. आरोपी स्वामी नारायण मंदिराच्या भिंतीलगत अभिनव महाविद्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अंधारात थांबले असून, त्यांच्याकडे गावठी पिस्तूल असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पथकाने घटनास्थळावरून तिघांना ताब्यात घेतले. आरोपींना नऱ्हे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.

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