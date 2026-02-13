पुणे

Pune Crime News : पुण्यात धारदार हत्यारांनी हल्ला करणाऱ्या चौघांना अटक

Pune Vadgaon Budruk gang attack arrest : वडगाव बुद्रूक परिसरात हत्यारांनी दोन जखमी; सिंहगड रस्ता पोलिसांनी टोळीतील चार जणांना अटक केली. गुन्ह्यात वापरलेली हत्यारे, दुचाकी जप्त केली. एक अल्पवयीन सदस्यही ताब्यात घेतला. परिसरात दहशत निर्माण झाली होती.
Pune Crime News : पुण्यात धारदार हत्यारांनी हल्ला करणाऱ्या चौघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : धारदार हत्यारांनी दोघांवर जीवघेणा हल्ला करून वडगाव बुद्रूक परिसरात दहशत माजविणाऱ्या टोळीतील चौघांना सिंहगड रस्ता पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईत एक अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेण्यात आले असून, गुन्ह्यात वापरलेली हत्यारे आणि दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Arrested

Related Stories

No stories found.