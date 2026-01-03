पुणे

Khopoli Crime Case : खोपोलीतील माजीनगरसेवक मंगेश काळोखेंचा सुपारी देवून खून; पुण्यातून अटक आरोपीची कबुली

Mangesh Kalokhe Crime Case : खोपोलीचे माजी नगरसेवक मंगेश काळोखे यांच्या सुपारी देऊन झालेल्या खून प्रकरणातील फरार आरोपी खालिद कुरेशीला वानवडी पोलिसांनी पुण्यातून अटक केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : खोपोलीमधील माजी नगरसेवक मंगेश काळोखे यांच्या खून प्रकरणातील पसार आरोपीला वानवडी पोलिसांनी अटक केली आहे. हडपसरमधील हांडेवाडी भागात ही कारवाई करण्यात आली. आरोपीने त्याच्याबरोबर असलेल्या दोन साथीदारांसह काळोखे यांचा सुपारी घेऊन खून केल्याची कबुली दिली.

