Pune Crime News : ई-सिगारेट, तंबाखूजन्य हुक्का फ्लेवर विक्रेत्यांवर छापे, तिघांना अटक

पुणे : शहरात प्रतिबंधित ई-सिगारेट (वेप) आणि तंबाखूजन्य हुक्का फ्लेवरची अवैध विक्री करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कारवाई करत तिघांना अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून आठ लाख ३३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..हुसेन अब्दुल रहेमान (वय २५, रा. लेन क्रमांक ६, कोरेगाव पार्क), हसन शेख (वय ४२, रा. एम. जी. रोड, कॅम्प) आणि अब्दुल इस्माईल जाबीर (वय २८, रा. मोलेदिना रस्ता, कॅम्प) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोथरूड, लश्कर आणि कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत २९७ प्रतिबंधित ई-सिगारेट (वेप) आणि ८९५ तंबाखूजन्य हुक्का फ्लेवर जप्त करण्यात आले. याप्रकरणी तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक यांच्या सूचनेनुसार अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक सुदर्शन गायकवाड, प्रशांत अन्नछत्रे आणि पथकातील पोलिस अंमलदारांनी ही कारवाई केली. शहरात तरुणांमध्ये वाढत चाललेल्या वेप आणि हुक्का फ्लेवरच्या वापराला आळा घालण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया पुढेही सुरू राहणार असल्याचे गुन्हे शाखेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..