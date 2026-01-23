पुणे

Pune Crime News : ई-सिगारेट, तंबाखूजन्य हुक्का फ्लेवर विक्रेत्यांवर छापे, तिघांना अटक

Pune police e-cigarette raid : पुण्यात प्रतिबंधित ई-सिगारेट व तंबाखूजन्य हुक्का फ्लेवर विक्री करणाऱ्यांना गुन्हे शाखेने पकडले; ८.३३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.
Pune police e-cigarette raid

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात प्रतिबंधित ई-सिगारेट (वेप) आणि तंबाखूजन्य हुक्का फ्लेवरची अवैध विक्री करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कारवाई करत तिघांना अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून आठ लाख ३३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

