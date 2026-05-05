Pune Police Ban: महामार्ग ठप्प करणाऱ्या ठिय्या आंदोलनानंतर पोलिस आयुक्तांचा आदेश : नवले पूल व संवेदनशील चौकांमध्ये आंदोलनास मनाई

पुणे : नसरापूर येथील घटनेनंतर नवले पुलावर झालेल्या ठिय्या आंदोलनानंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी नवले पुलासह शहरातील सर्व संवेदनशील ठिकाणी आंदोलन आणि ‘रास्ता रोको’ करण्यास मनाई केली आहे..नसरापूर येथे घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या निषेधार्थ नागरिकांनी एकत्र येत अचानक नवले पूल परिसरात ठिय्या आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. चारही बाजूंनी भीषण वाहतूक कोंडी झाल्याने अनेक तास अडकून पडलेल्या वाहनचालकांसह नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला होता. .अनेकदा आंदोलक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसतात. परिणामी, कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. यापुढे नवले पूल परिसर तसेच शहरातील कोणत्याही संवेदनशील चौकांमध्ये किंवा रस्त्यांवर आंदोलनास किंवा ‘रास्ता रोको’ला पोलिसांकडून कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.