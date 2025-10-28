पुणे

Nilesh Ghaywal : नीलेश घायवळच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी केला पत्रव्यवहार

नीलेश घायवळच्या प्रत्यार्पणासाठी पोलिसांनी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार केला आहे, तसेच ब्ल्यू कॉर्नर नोटीसही बजाविण्यात आली आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कोथरूडमधील गोळीबार प्रकरणात बनावट पारपत्राच्या आधारे पसार झालेला गुंड नीलेश घायवळ याला ताब्यात घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार केला आहे. नीलेश घायवळला ताब्यात घेण्यासाठी यापूर्वी रेड कॉर्नर नोटीस बजाविण्यात आली होती. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी ब्लू कॉर्नर नोटीस देखील बजावली आहे.

