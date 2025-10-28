Nilesh Ghaywal : नीलेश घायवळच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी केला पत्रव्यवहार

पुणे - कोथरूडमधील गोळीबार प्रकरणात बनावट पारपत्राच्या आधारे पसार झालेला गुंड नीलेश घायवळ याला ताब्यात घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार केला आहे. नीलेश घायवळला ताब्यात घेण्यासाठी यापूर्वी रेड कॉर्नर नोटीस बजाविण्यात आली होती. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी ब्लू कॉर्नर नोटीस देखील बजावली आहे..घायवळ बनावट पारपत्राद्वारे परदेशात गेल्याची माहिती तपासात मिळाली आहे. त्याचा भाऊ सचिन याच्याविरुद्ध पुणे पोलिसांनी नुकतीच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई केली. सचिन घायवळ याचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही..घायवळच्या प्रत्यार्पणासाठी पोलिसांनी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार केला आहे, तसेच ब्ल्यू कॉर्नर नोटीसही बजाविण्यात आली आहे, असे परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले..बनावट कागदपत्रांद्वारे पारपत्र मिळवल्याप्रकरणी घायवळ याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. घायवळ याच्याविरुद्ध आतापर्यंत आठ गुन्हे दाखल झाले असून, बनावट पारपत्र मिळवून तो युरोपात गेल्याची माहिती पोलिसांना तपासात मिळाली आहे. तो ९० दिवसांच्या व्हिसावर स्वित्झर्लंडला गेल्याचे समोर आले आहे..पारपत्र रद्द -घायवळचे पारपत्र पारपत्र कार्यालयाने रद्द केले आहे. घायवळने अहिल्यानगरमधील ग्रामीण भागातून बनावट कागदपत्रे सादर करून पारपत्र मिळवले होते. पुणे पोलिसांनी घायवळचे याचे पारपत्र रद्द करण्यासाठी पारपत्र कार्यालयाला पत्र दिले होते. त्यानंतर पारपत्र कार्यालयाने त्याचे पारपत्र रद्द केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.