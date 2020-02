पुणे पोलिस पडले प्रेमात, पाहा कोण आहे Valentine?

पुणे : सध्या Valentine Week सुरु आहे त्यामुळे सगळीकडेच तरुणाई Rose Day, Chocolate Day, Fridenship Day ,Teddy Day साजरा करताना दिसत आहे. गुलाब, टेडी बेअर, चॉकलेट सारख्या वस्तूंनी बाजार पेठा- दुकाने खुलली आहेत. आपल्या प्रिय व्यक्तीला काहीतरी गिफ्ट देऊन प्रेम व्यक्त करण्यासाठी हे दिवस साजरा केले जातात. पण या Valentine Weekची भूरळ पुणे पोलिसांना देखील पडली आहे.

पुणे पोलिस देखील Valentine Week साजरा करताना दिसत आहेत. पुणे पोलिसांनी Valentine Day, Rose Day, Chocolate Day, Fridenship Day,Teddy Day साजरा करुन पुणेकरांवर असलेले प्रेम व्यक्त करत आहेत. हे Valentine Week साजरा करातानाही पुणे पोलिस वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचा संदेश द्यायला विसरत नाही.

Received a Rose from #Pune cops for abiding Traffic Rules and wearing a seat belt while driving. Thank you @PuneCityTraffic , Great initiative @PuneCityPolice #RoadSafety pic.twitter.com/QVWzgidzL0

— J (@Khusshiiii) February 5, 2020