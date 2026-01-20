पुणे

Pune Crime : पुण्यातील घायवळ टोळीविरोधात साडे सहा हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल

Kothrud crime news : कोथरूडमधील गोळीबार व खुनाचा प्रयत्न प्रकरणी कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ टोळीविरोधात साडे सहा हजार पानांचे दोषारोपपत्र विशेष मकोका न्यायालयात दाखल झाले. या प्रकरणात नऊ जणांना अटक, तर घायवळसह आठ आरोपी फरार घोषित करण्यात आले आहेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कोथरूड भागात गोळीबार तसेच खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याच्या टोळीतील नऊ जणांविरोधात साडे सहा हजार पानांचे दोषारोपपत्र विशेष मकोका न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. या गुन्ह्यात १७ जणांवर कारवाई केलेली असून, ९ जणांना अटक केली आहे. तर, घायवळसह आठ जणांना फरार घोषित करण्यात आले आहेत.

