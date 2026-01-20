Pune Crime : पुण्यातील घायवळ टोळीविरोधात साडे सहा हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल

पुणे : कोथरूड भागात गोळीबार तसेच खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याच्या टोळीतील नऊ जणांविरोधात साडे सहा हजार पानांचे दोषारोपपत्र विशेष मकोका न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. या गुन्ह्यात १७ जणांवर कारवाई केलेली असून, ९ जणांना अटक केली आहे. तर, घायवळसह आठ जणांना फरार घोषित करण्यात आले आहेत..कोथरूड भागात दहशत असणाऱ्या नीलेश घायवळ टोळीने गेल्या वर्षी दोन तरुणांवर हल्ला केला होता. या गुन्ह्यात कोथरूड पोलिस ठाण्यात जीवे ठार मारण्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. गुन्ह्याच्या तपासात गुंड नीलेश घायवळ, मयुर कुंबरे व त्यांच्या इतर साथीदारांनी गणेशोत्सव विसर्जन दिवशी गुन्ह्याचा कट रचल्याचे, तसेच नीलेश घायवळने इतर आरोपींना कोथरूड भागात आपली दहशत कमी झालेली आहे. .Raigad Crime: रायगडमध्ये बनावट नोटा! मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचा संशय; आतापर्यंत तिघांना अटक.आपले टोळीचे वर्चस्व कोथरूडमध्ये वाढविण्यासाठी हमराज चौक काही दिवसांत जोरात धमाका करा, शस्त्र, पैसे मी पुरवितो आणि केस लागली तर बाहेर काढतो,’ असे सांगितल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर या गुन्ह्यात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ चे कलमांअंतर्गत (मकोका) कारवाई करण्यात आली होती. गुन्ह्यातील एक पिस्तूल, एक रिकामी पुंगळी तसेच नीलेश घायवळच्या घरझडतीत दोन जिवंत काडतुसे व चार मोकळ्या पुंगळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या..टोळीवर दहा गुन्हा दाखल या गुन्ह्यात पोलिसांनी आतापर्यंत नऊ आरोपींना अटक केली असून आठ जणांचा शोध घेण्यात येते आहे. या गुन्ह्यानंतर आरोपींचे अनेक वेगवेगळ्या गुन्हे समोर आले आहेत. त्यानुसार वेगवेगळे १० गुन्हे देखील टोळीवर दाखल झाले आहेत. दरम्यान, या गुन्ह्यात पोलिसांनी एकूण १२२ साक्षीदार तपासले, तर सहा ६ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत..नीलेश घायवळ फरार घोषितबनावट कागदपत्रांद्वारे पारपत्र मिळवून लंडनला पलायन केलेल्या नीलेश घायवळला येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने नुकतेच फरार घोषित केले आहे. घायवळ हा लंडनमध्ये असून ९० दिवसांचा व्हिस्सा मिळवला आहे. त्याच्या प्रत्यर्पणाच्या प्रक्रियेला गती आली असून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घायवळला लवकरच देशात आणले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.