Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवासाठी पोलिसांची तयारी; आयुक्तांचा शहरात फेरफटका

Pune Police : गणेशोत्सव शांततेत व सुरक्षिततेत पार पडावा यासाठी पुणे पोलिसांकडून मंडळांची पाहणी आणि बंदोबस्त नियोजन अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : यंदाचा शहरातील गणेशोत्सव शांततेत, सुरळीत आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडावा यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे. गणेश मंडळांच्या पूर्वतयारीची पाहणी करण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी शनिवारी शहराच्या मध्यवर्ती भागात पायी फेरफटका मारत मानाच्या आणि महत्त्वाच्या मंडळांना भेटी दिल्या.

