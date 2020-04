लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या 6 वर्षांच्या मूकबधिर मुलीची आईशी भेट, पोलिसांची माणुसकी

पुणे : मूकबधिर दाम्पत्याची ६ वर्षांची ईशा गावाकडे आजीकडे गेली होती. इकडे लॉकडाऊन सुरू झाला आणि तिला माघारी परतणे अवघड झाले. लॉकडाऊनची मुदत वाढल्याने १४ एप्रिलनंतर आई-वडिलांकडे जाण्याची आशा मावळली तसा तिचा धीर सुटला, त्यांच्या भेटीसाठी ईशा व्याकूळ झाली. रात्रंदिवस रडू लागली. फोन, व्हिडिओ कॉल केल्यावरही मूकबधिर आई-वडिलांचे शब्द तिच्यापर्यंत पोहोचू शकत नव्हते. ईशाची व्याकूळता 'ड्युटी'मुळे आपल्या मुलांपासून दूर असणाऱ्या पुणे पोलिसांच्या हृदयापर्यंत पोचल्या आणि पुढच्या काही तासातच ईशा तिच्या आई-वडिलांच्या कुशीत विसावली आणि निःशब्द भावनांची जागा आनंदाश्रूंनी घेतली ! बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सामाजिक कार्यकर्त्या नंदिनी जाधव यांना त्यांच्या ओळखीचे अमित काळे यांचा फोन आला. त्यांनी त्यांच्या भाचीला पुण्याला तिच्या आई-वडिलांकडे पोचविण्यासाठी मदतीची मागणी केली. काळे यांची मूकबधिर बहीण आरती नातू व त्यांचे पती राहुल हे त्यांची मुलगी ईशा हिच्यासह पुण्यातील सदाशिव पेठेत राहतात. ईशा एक महिन्यापूर्वी तिच्या आजीला भेटण्यासाठी सांगलीतील कासेगाव येथे गेली होती. त्याचवेळी लॉकडाऊन सुरु झाला, त्यामुळे तिच्या मामाला ईशाला पुण्याला घेऊन येणे अवघड झाले.14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन संपेल, त्यानंतर आपण पुण्याला जाऊ, अशा शब्दात सुरवातीला ईशाची समजूत काढण्यात आली. परंतु त्यानंतर तिने आई-वडिलांकडे जाण्यासाठी हट्ट धरला. ती रात्रंदिवस रडू लागली, ईशा आई-वडिलांना फोन, व्हिडिओ कॉल करीत होती, पण दोघेही मूकबधिर असल्याने त्यांच्या भावना तिच्यापर्यंत पोचू शकत नव्हत्या. त्यामुळे तर ईशा आणखीनच व्याकूळ होऊ लागली. दरम्यान, जाधव यांनी हा प्रकार पोलिस आयुक्त डॉ.के.वेंकटेश यांना सांगितला. त्यांनी याबाबत पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) बच्चन सिंग यांना मदत करण्यास सांगितले. "ड्युटी"मुळे आपल्या मुलांपासून दूर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह पोलिसाना ईशाची वेदना समजली. त्यानंतर चक्रे वेगाने फिरली. पोलिस उपायुक्त बच्चन सिंग यांनी मुलीला सोडण्यासाठी तिच्या मामाला पुण्याला येण्यासाठी व पुन्हा माघारी जाण्यासाठी परवानगी दिली. केवळ एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी मुलीला व तिच्या मामाला प्रवासादरम्यान काही अडचण आल्यास युनिट दोनचे पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांचा संपर्क क्रमांक दिला. त्यांना पोलिस निरीक्षक शिल्पा चव्हाण यांनी सहकार्य केले. त्यानंतर ईशाला घेऊन तिचा मामा पुण्याला पोचला. अखेर एक महिन्याने ईशा तिच्या आई-वडिलांच्या कुशीत विसावली. त्यानंतर तिथे शब्दांची जागा आनंदाश्रूंनी घेतली. पुणे पोलिसांनी आई-वडील व मुलीच्या घडवून आणलेल्या या भेटीबद्दल नंदिनी जाधव व ईशाच्या आई वडिलांनी पत्र लिहून पोलिसांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

Web Title: Pune Police Helped a girl to Come Back in Pune