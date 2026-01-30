पुणे

Pune Police : पुणे शहरात पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या; वरिष्ठ पदांवर सहा अधिकाऱ्यांची नेमणूक

Pune police inspector transfer news : पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी २५ पोलिस निरीक्षक आणि ३ सहाय्यक आयुक्तांच्या अंतर्गत बदल्या केल्या. वरिष्ठ निरीक्षक, वाहतूक शाखा, गुन्हे शाखा आणि विविध पोलिस ठाण्यांत नेमणुका बदलून प्रशासन कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Pune police inspector transfer news

Pune police inspector transfer news

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे शहर पोलिस दलातील २५ पोलिस निरीक्षकांच्या प्रशासकीय कारणास्तव अंतर्गत बदल्या करण्याचा आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे. त्यामध्ये सहा पोलिस निरीक्षकांकडे पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. तसेच, तीन सहाय्यक आयुक्तांसह गुन्हे शाखेतील पोलिस निरीक्षकांच्याही युनिटअंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Traffic

Related Stories

No stories found.