Pune Police : पुणे शहरात पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या; वरिष्ठ पदांवर सहा अधिकाऱ्यांची नेमणूक

पुणे : पुणे शहर पोलिस दलातील २५ पोलिस निरीक्षकांच्या प्रशासकीय कारणास्तव अंतर्गत बदल्या करण्याचा आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे. त्यामध्ये सहा पोलिस निरीक्षकांकडे पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. तसेच, तीन सहाय्यक आयुक्तांसह गुन्हे शाखेतील पोलिस निरीक्षकांच्याही युनिटअंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या आहेत..Pune Police: पुणे शहरातील १७ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या; कुणाची बदली कुठे झाली?.पोलिस निरीक्षकांची नावे (सध्याची नेमणूक आणि बदली झालेले ठिकाण)जयंत राजूरकर (सहकारनगर पोलिस ठाणे ते वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक समर्थ पोलिस ठाणे), राघवेंद्रसिंह क्षीरसागर (पोलिस निरीक्षक, कल्याण शाखा ते उत्तमनगर पोलिस ठाणे), विनय पाटणकर (नियंत्रण कक्ष ते वरिष्ठ निरीक्षक, सिंहगड रस्ता), मारुती पाटील (वाहतूक शाखा ते वरिष्ठ निरीक्षक येवलेवाडी), संतोष खेतमाळस (आर्थिक गुन्हे शाखा ते लष्कर), नंदकुमार गायकवाड (पर्वती ते वाघोली पोलिस ठाणे), मनीषा पाटील (मार्केट यार्ड ते लोहगाव पोलिस ठाणे), विश्वजीत जगताप (लोहगाव ते मार्केट यार्ड पोलिस ठाणे), राजेंद्र सहाणे (वाहतूक शाखा ते वरिष्ठ निरीक्षक, पर्वती), महेश बोळकोटगी (शिवाजीनगर ते वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे), गिरीश दिघावकर (लष्कर ते वरिष्ठ निरीक्षक शिवाजीनगर), उमेश गित्ते (समर्थ ते लक्ष्मीनगर पोलिस ठाणे), मोहन खंदारे (उत्तमनगर ते आर्थिक गुन्हे शाखा), दिलीप दाईंगडे (सिंहगड रस्ता ते गुन्हे शाखा), अमर काळंगे (येवलेवाडी ते शिवाजीनगर- गुन्हे), युवराज हांडे (वाघोली ते गुन्हे शाखा), विश्वजीत काईंगडे (वारजे माळवाडी ते खंडणी विरोधी पथक), माया देवरे (गुन्हे शाखा ते वाहतूक शाखा), मनोजकुमार लोंढे (गुन्हे शाखा ते सहकारनगर पोलिस- गुन्हे), नीलेश बडाख (वारजे माळवाडी ते मुंढवा पोलिस ठाणे), पल्लवी मेहेर (येरवडा ते वाघोली पोलिस ठाणे), नितीन भोयर (सिंहगड रस्ता ते विशेष शाखा), जितेंद्र कदम (गुन्हे शाखा ते कल्याण शाखा), सुनीता नवले (मार्केट यार्ड ते येवलेवाडी पोलिस ठाणे), धनंजय पिंगळे (शिवाजीनगर ते वाहतूक शाखा)..सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या बदल्या- चंद्रकांत भोसले (वाहतूक शाखा ते विश्रामबाग विभाग), सुजाता तानवडे (वाहतूक शाखा ते कोथरूड विभाग) आणि डॉ. शीतल जानवे (कोथरूड विभाग ते आस्थापना पुणे शहर)