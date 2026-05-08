Pune tenant & PG rules : पुण्यात भाडेकरू, पेईंग गेस्ट, वापरलेल्या वाहनांच्या व्यवहारांची माहिती पोलिसांना देणे अनिवार्य

पुणे : शहरात भाडेतत्त्वावर घर देणे, पेईंग गेस्ट ठेवणे, वापरलेल्या वाहनांची खरेदी-विक्री अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात जागा उपलब्ध करून देताना संबंधितांची माहिती पोलिसांना देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहर पोलिस आयुक्तालयातील विशेष शाखेकडून हा आदेश काढण्यात आला आहे..या आदेशानुसार घरमालक, भाडेकरू, पेईंग गेस्ट, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे संरक्षक, इस्टेट एजंट, वापरलेल्या वाहनांच्या खरेदी-विक्रीतील एजंट, तसेच धार्मिक स्थळांचे विश्वस्त यांनी संबंधित व्यक्तींची माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात लेखी स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे..सदनिका, खोली, बंगला, वाहन अथवा इतर कोणतीही मालमत्ता भाड्याने देणे, विक्री करणे किंवा तात्पुरत्या वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची माहिती पोलिसांकडे देणे बंधनकारक असेल. इस्टेट एजंट आणि वाहनांचे व्यवहार करणाऱ्या एजंटांनाही संबंधित व्यवहारांची माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्याला देणे आवश्यक राहणार आहे. हा आदेश पाच मे पासून लागू करण्यात आला आहे. या कालावधीत सर्व पोलिस ठाण्यांनी घरमालक, भाडेकरू, खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची माहिती संकलित करून पडताळणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..हा आदेश शहरातील सर्व घरमालक, भाडेकरू आणि वाहनधारकांना लागू राहणार आहे. समाजविघातक व राष्ट्रविघातक कारवायांना प्रतिबंध घालणे, सार्वजनिक शांतता अबाधित राखणे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.- डॉ. संदीप भाजीभाकरे, पोलिस उपायुक्त, विशेष शाखा.