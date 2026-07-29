पुणे

Pune Drugs Free Campaign: ‘ड्रग्ज फ्री पुणे’ मोहीमेला वेग : सार्वजनिक ठिकाणी गांजा ओढणाऱ्यांवर धडक कारवाई, चिलीम ओढली तर थेट तुरुंगवास

‘ड्रग्ज फ्री पुणे’ मोहिमेत शहरातील हॉटस्पॉट्सवर धडक छापे; चिलीमने गांजा ओढणाऱ्यांसह विक्रेत्यांवर एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवून थेट तुरुंगाची हवा दाखवण्याची पोलिसांची तयारी
Police teams are taking action not only against drug peddlers but also against individuals found consuming cannabis under the NDPS Act.

Police teams are taking action not only against drug peddlers but also against individuals found consuming cannabis under the NDPS Act.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरात मोकळ्या जागा, नदीपात्र आणि ओढ्याकाठी बसून गांजा फुंकणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पुणे पोलिसांनी ‘मिशन क्लीन’ हाती घेतले आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानंतर स्थानिक पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी हॉटस्पॉट्सवर छापेमारी सुरू केली आहे. गांजा विक्रेतेच नव्हे तर प्रत्यक्ष गांजाचे सेवन करणाऱ्यांनाही रंगेहात पकडून गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

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