Pune Drugs Free Campaign: ‘ड्रग्ज फ्री पुणे’ मोहीमेला वेग : सार्वजनिक ठिकाणी गांजा ओढणाऱ्यांवर धडक कारवाई, चिलीम ओढली तर थेट तुरुंगवास

पुणे : शहरात मोकळ्या जागा, नदीपात्र आणि ओढ्याकाठी बसून गांजा फुंकणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पुणे पोलिसांनी ‘मिशन क्लीन’ हाती घेतले आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानंतर स्थानिक पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी हॉटस्पॉट्सवर छापेमारी सुरू केली आहे. गांजा विक्रेतेच नव्हे तर प्रत्यक्ष गांजाचे सेवन करणाऱ्यांनाही रंगेहात पकडून गुन्हे दाखल केले जात आहेत..अमली पदार्थांच्या विळख्यातून शहराला बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांनी ‘ड्रग्ज फ्री पुणे’ अंतर्गत ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकासह स्थानिक पोलिस ठाण्यांच्या तपास पथकांनी ‘हॉटस्पॉट’ परिसरांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पोलिसांनी गांजा सेवन आणि विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. शहरातील विविध भागात गांजा सेवन, साठा आणि विक्री करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आता सार्वजनिक ठिकाणी बसून गांजा फुंकणाऱ्यांना आता थेट तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे..नांदेड सिटी, उत्तमनगर, खडकी आणि लोणी काळभोर पोलिसांनी २८ जुलै रोजी मोहीम राबवून सात जणांना चिलीमने गांजा सेवन करताना रंगेहात पकडले. नांदेड गाव, खडकवासला ओढ्याजवळ, उत्तमनगर स्मशानभूमी परिसर आणि होळकर पुलाजवळील नदीपात्रात गांजा ओढणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. याशिवाय शहरातील कोंढवा, हडपसर, कोक्षरूड, बाणेर, काळेपडळ, सिंहगड रस्ता, भारती विद्यापीठ, पर्वती, आंबेगाव, बिबवेवाडी, वाघोली यासह इतर भागातही पोलिसांकडून अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे..नागरिकांनी आपल्या परिसरात अमली पदार्थांचे सेवन अथवा विक्री होत असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..कायद्यातील शिक्षेचे स्वरूप :‘एनडीपीएस’ कायद्यानुसार, कोणत्याही बेकायदेशीर अमली पदार्थाचे सेवन करणे हा दखलपात्र आणि गंभीर गुन्हा आहे. या कलमांतर्गत दोषी आढळल्यास एक वर्षांपर्यंत कठोर कारावास किंवा २० हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.