Pune Crime : कोंबड्यांच्या झुंजीवर जुगार; पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वानवडी पोलिसांची कारवाई

पुणे : घोरपडीतील एम्प्रेस गार्डन परिसरात कोंबड्यांच्या झुंजीवर जुगार खेळण्याचा प्रकार वानवडी पोलिसांनी उघडकीस आणला. मोकळ्या जागेत सुरू असलेल्या या जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून सहा जणांना ताब्यात घेतले. या कारवाईत सहा कोंबडे, पाच मोबाईल, तीन दुचाकी आणि रोकड असा सुमारे पाच लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..अमोल सदाशिव खुर्द (वय ४७, रा. रविवार पेठ), मंगेश अप्पा चव्हाण (वय ५५, रा. भवानी पेठ), सचिन सदाशिव कांबळे (वय ४२, रा. भवानी पेठ), आमीर आयुब खान (वय २८, रा. घोरपडी गाव), निखिल मनीष त्रिभुवन (वय २०, रा. घोरपडी), प्रणेश गणेश पॅरम (वय २७, रा. न्यू मोदीखाना, कॅम्प) या संशयितांविरुद्ध महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा आणि प्राण्यांना क्रूरतेने वागणूक देणे अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींना बीएनएस ३५ (३) प्रमाणे नोटीस बजावली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एम्प्रेस गार्डनच्या पाठीमागे मोकळ्या जागेत रविवारी (ता. १९) काही व्यक्ती कोंबड्यांची झुंज लावून पैशांवर जुगार खेळत असल्याचे आढळले. आरोपी पैज लावण्यासाठी प्रेक्षकांना प्रवृत्त करीत होते. पोलिसांनी छापा टाकून त्यांना ताब्यात घेतले. आरोपींनी यापूर्वीही शहरातील इतर भागांत अशाप्रकारे झुंज लावल्याचा संशय आहे..अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे आणि सहाय्यक आयुक्त धन्यकुमार गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील, पोलिस निरीक्षक विजयकुमार डोके, सहाय्यक निरीक्षक उमाकांत महाडीक, पोलिस अंमलदार दया शेगर, महेश गाढवे, अमोल पिलाणे, अतुल गायकवाड, अभिजित चव्हाण, यतीन भोसले, आशिष कांबळे, गोपाळ मदने, बालाजी वाघमारे यांनी ही कारवाई केली..