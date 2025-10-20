पुणे

Pune Crime : कोंबड्यांच्या झुंजीवर जुगार; पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वानवडी पोलिसांची कारवाई

Wanwadi Police Action Against Illegal Cockfighting : पुण्यातील एम्प्रेस गार्डन परिसरात कोंबड्यांची झुंज लावून जुगार खेळणाऱ्या सहा जणांना वानवडी पोलिसांनी अटक केली.
पुणे : घोरपडीतील एम्प्रेस गार्डन परिसरात कोंबड्यांच्या झुंजीवर जुगार खेळण्याचा प्रकार वानवडी पोलिसांनी उघडकीस आणला. मोकळ्या जागेत सुरू असलेल्या या जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून सहा जणांना ताब्यात घेतले. या कारवाईत सहा कोंबडे, पाच मोबाईल, तीन दुचाकी आणि रोकड असा सुमारे पाच लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

