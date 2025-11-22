Pune Police : पुणे पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; मध्य प्रदेशात जाऊन पिस्तूल कारखाने केले उद्ध्वस्त, ४७ जण ताब्यात

पुणे : पुणे पोलिसांनी (Pune Police) मध्य प्रदेशमध्ये जाऊन धडाकेबाज कारवाई करत अवैध शस्त्रउद्योगाचा भांडाफोड केला आहे. मध्य प्रदेशातील उमरती गावात अवैध पिस्तूल उत्पादन चालत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पुणे शाखेच्या पथकाने सापळा रचत ही कारवाई केली. .पोलिसांनी गावात प्रवेश करून पिस्तूल बनवण्याचे कारखाने उद्ध्वस्त केले असून मोठ्या प्रमाणात पिस्तूल, कट्टे, भाग, मोल्डिंग आणि दारूगोळा जप्त केला आहे. या कारवाईत एकूण ४७ जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याकडून प्राथमिक चौकशी सुरू आहे..हृदयद्रावक घटना! एकाच कुटुंबातील चौघांनी विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; पाण्यावर तरंगत होते मुलांचे मृतदेह, असं काय घडलं?.जप्त केलेल्या शस्त्रांची किंमत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पकडलेल्या संशयितांमध्ये पिस्तूल उत्पादन करणारे कारागीर, पुरवठादार, मध्यस्थ आणि स्थानिक मदतनीसांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..अवैध शस्त्रांचे जाळे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातही पसरलेले असून पुणे पोलिसांनी या रॅकेटला तडा देण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. या मोहिमेला स्थानिक मध्य प्रदेश पोलिसांनी देखील सहकार्य केले. या कारवाईनंतर राज्यातील गुन्हेगारी टोळ्यांना मोठा धक्का बसला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.